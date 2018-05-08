Страсти на маршрутах

Новый конкурс на закрепление за перевозчиками пассажиров по нескольким городским маршрутам придется проводить администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО). Речь идет о маршрутах № 4, 7, 22, 26 и 28. Результаты ранее проведенного конкурса признаны Арбитражным судом Камчатского края недействительными. Решение камчатских судей утверждено Пятым апелляционным арбитражным судом во Владивостоке. Договоры, заключенные ранее мэрией с ООО «Альянс-Авто» и ИП САЙДАЧАКОВЫМ П.В. по решению суда будут расторгнуты.

Конкурс, о котором идет речь, был проведен управлением городского хозяйства администрации ПКГО еще в 2016 году. Спорные автобусные маршруты при проведении конкурсной процедуры были обозначены как лот № 5 и лот № 7. На победу по этим же лотам претендовало и ООО «Восток-Плюс», проигравшее тогда по количеству набранных баллов. Кроме того, эта же компания-перевозчик претендовала и на заключение с ней договоров и по другим лотам, но не была допущена к конкурсу решением комиссии.

Посчитав результаты конкурса несправедливыми и незаконными, ООО «Восток-Плюс» обратилось с иском в арбитражный суд. Не все доводы заявителя были признаны арбитражными судьями. К примеру, его недопущение к конкурсу по лотам № 1 и 6 суд признал правомерным, поскольку предоставленный ООО «Восток-Плюс» пакет документов был не полным: предприятие не предъявило конкурсной комиссии технические паспорта автобусов, которые собиралось использовать при перевозке пассажиров.

Что касается двух других лотов (№ 5 и 7) и договоров, заключенных с победителями ООО «Альянс-Авто» и ИП Сайдачаков П.В., в ходе судебного разбирательства выяснились весьма интересные обстоятельства. В частности, оказалось, что ООО «Альянс-Авто», участвуя в конкурсе по лоту № 5, представило в комиссию недостоверные сведения о том, какие автобусы планирует использовать в перевозках. Часть предлагаемых машин в то время уже использовались на маршруте 104 между Петропавловском и Елизовом другим перевозчиком, поэтому «Альянс-Авто» не имело права заявлять их на конкурс. Для подтверждения данного обстоятельства судом использовались данные системы ГЛОНАСС. Конкурсная комиссия в свое время эту информацию не проверила и заключила с перевозчиком договор незаконно.

В основу отмены результатов конкурса по лоту 7, который выиграл ИП Сайдачаков П.В., и вовсе лег приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы управления городского хозяйства администрации, ранее вынесенный Петропавловск-Камчатским городским судом. Чиновницу признали виновной в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну и превышении должностных полномочий. Главный специалист-эксперт отдела дорожного хозяйства и пассажирского транспорта комитета городского хозяйства в 2016 году была секретарём конкурсной комиссии. На этапе подачи заявок на конкурс она показала заявочные документы ООО «Восток-Плюс» другим заинтересованным лицам. Эти лица, как установил суд, действовали в интересах ООО «К.А.П.П.», ИП Сайдачакова П.В., ООО «Джемини-Авто». Ознакомившись с заявкой ООО «Восток-Плюс», его конкуренты, а именно ИП Сайдачаков П.В. внесли корректировки в свою заявку на конкурс, а также дополнили ее необходимыми документами. Тем самым, как счел суд, для ИП Сайдачакова П.В. были созданы преимущественные условия участия в конкурсе путем доступа к информации. Тем самым было грубо нарушено законодательство о конкуренции, на основе которого, собственно, и строятся конкурсные процедуры.

Учитывая все эти обстоятельства, арбитражный суд результаты конкурса по двум лотам на пассажирские городские перевозки в Петропавловске отменил, удовлетворив иск ООО «Восток-Плюс» частично. Вполне возможно, что после проведения мэрией нового конкурса на обозначенных маршрутах появятся автобусы других компаний.

Новый конкурс еще не объявлен. Зато управлением экономического развития и имущественных отношений администрации ПКГО объявлен аукцион на закупку 21 автобуса для внутригородских перевозок. Начальная цена аукциона составляет 194 миллиона 250 тысяч рублей. Закупаемые автобусы поступят в собственность муниципалитета.





Светлана СОЛОВЬЕВА