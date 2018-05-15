Музей «Берингии»: есть первые экспонаты!

Будущий музей легендарной камчатской гонки «Берингия» уже может похвастаться первыми экспонатами, в том числе настоящими раритетами.

Напомним, инициатива по созданию музея, посвященного традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках «Берингия», была озвучена губернатором края Владимиром Илюхиным, поддержана общественностью Камчатки и оргкомитетом гонки.

Глава региона представил землякам в качестве директора музея Артура Белашова, камчатского писателя, историка, почетного гражданина Усть-Камчатского района, президента фонда компенсации (в пользу народов Севера), основателя портретной галереи «Скрижали Камчатки» и музея православия на Камчатке. Хотя сам Артур Изосимович предпочитает позиционировать себя руководителем проекта по созданию музея.

Как уже ранее заявлял Белашов, первым экспонатом будущего музея стал портрет основателя гонки «Берингия» Александра Печеня. Портрет командора по предложению Белашова был также внесен в портретную галерею «Скрижали Камчатки».

Следующий экспонат был передан музею лично губернатором края, и им гордится вся Камчатка. Это диплом Книги рекордов России, выданный оргкомитету «Берингии-2018»: в этом году наша гонка преодолела 2 100 километров пути и стала самой протяженной в стране. Чемпион рекордной гонки каюр Валентин Левковский в дар музею передал свой победный стартовый номер участника (№ 3).

Артур Белашов встретился с еще одним легендарным каюром «Берингии» Андреем Притчиным в его стойбище «Эйвет». Андрей Николаевич поделился с музеем замечательными раритетами, передал кухлянку каюра Ивана Нивани (с. Ачайваям), а также свой стартовый номер с «Берингии-2003» и нарту, побывавшую в гонках более 10 раз!

В анналах будущего музея – диплом победителя «Берингии-1994»Александра Петрова из Паланы, выданный ему фондом компенсации (в пользу народов Севера), который с первых дней помогал проведению гонки. Как говорит Артур Белашов, на Камчатку уже идут посылки с экспонатами, которыми с энтузиазмом делятся наши земляки-камчатцы. Работа по созданию музея «Берингии» активно продолжается.