Награды – лучшим профессионалам рыбной отрасли

Награды – лучшим профессионалам рыбной отрасли

На Камчатке подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. В этом году он прошел в девятый раз. Заместитель председателя правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства Владимир ГАЛИЦЫН поздравил победителей и вручил им дипломы и сертификаты.

В конкурсе приняли участие 43 представителя рыбацкой профессии с 17 предприятий рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. Согласно положению все участники должны проживать на территории края и иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет.

«Камчатский край – безусловный лидер в рыбной отрасли России. По большей части – это заслуга работников рыбохозяйственных организаций нашего региона, тех, кто трудится на берегу и в море. Основными задачами этого конкурса являются повышение профессионального мастерства, поднятие престижа рабочих профессий, а также выявление и поддержка лучших специалистов. Это сложный, но вместе с тем очень достойный труд. Поэтому каждый год мы выбираем профессионалов высшего класса, чтобы их знали не только на предприятиях, на которых они работают, но и во всем регионе», – сказал ВладимирГалицын.

Решением жюри лучшими профессионалами в этом году признаны:

– номинация «Лучший судоводитель рыбной отрасли» – Анатолий Пименов,

– номинация «Лучший мастер добычи рыбной отрасли» – Валерий Семин,

– номинация «Лучший технолог рыбной отрасли» – Юрий Кузьмичев,

– номинация «Лучший судомеханик рыбной отрасли» – Николай Пономарев,

– номинация «Лучший рефмеханик рыбной отрасли» – Виталий Баранов,

– номинация «Лучший электромеханик рыбной отрасли» – Роман Верин,

– номинация «Лучший механик технологического оборудования» – Николай Серебренников,

– номинация «Лучший радиоэлектроник рыбной отрасли» – Андрей Золотарев,

– номинация «Лучший обработчик рыбной отрасли» – Ок Не Пак,

– номинация «Лучший ихтиолог» – Оксана Михайлова.

Победители в каждой номинации получили денежные сертификаты на 28 750 рублей, подарки от своих предприятий и грамоты.

Кроме того, в рамках мероприятия также состоялось награждение студентов мореходного факультета КамчатГТУ за активное участие в научно-исследовательской работе по применению отечественного судового радиоэлектронного оборудования. Благодарственными письмами министерства рыбного хозяйства Камчатского края были награждены Алексей Сенькин, Денис Фефелов, Виктор Кобылкин, Александр Лежнин и Алексей Попов.

конкурс, лучший по профессии
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