Фольклорная ассамблея «Славянский венок» пройдёт в Усть-Большерецке

В Доме культуры села Усть-Большерецк 26 мая в рамках Дня славянской письменности и культуры состоится XVI Краевая фольклорная ассамблея «Славянский венок».

В фойе Дома культуры гости увидят выставку мастериц декоративно-прикладного искусства «России яркий хоровод». Гостей праздника ждут народные гуляния с угощением старинным сбитнем и петушками. Открытие гала-концерта начнется на площадке перед Домом культуры, где гостей встретят танцами и песнями участники ассамблеи.

На краевой фестиваль соберутся более 30 коллективов из Усть-Большерецкого, Мильковского, Елизовского, Усть-Камчатского районов, Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска. Вход на праздник славянской культуры свободный.

В рамках фольклорной ассамблеи в Доме культуры села Соболево с 23 по 26 мая пройдет выставка «Славянские мотивы». В экспозиции будут представлены рушники, куклы-обереги, картины из лент и многое другое.
Организатор ассамблеи – Камчатский центр народного творчества при поддержке министерства культуры Камчатского края.

Информация по телефону 8 (415-2) 42-75-36.

славянский венок
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