Первый юбилей – курс на развитие

Первый юбилей – курс на развитие

Камчатка – передовик рыбохозяйственного комплекса страны. Самые высокие уловы в России, углубление переработки и выпуск продукции высочайшего качества – все это наш Камчатский край. Развитие камчатского рыбохозяйственного комплекса позволяет создавать новые рабочие места, привлекать частные и иностранные инвестиции, организовывать новые компании, занятые как добычей, так и переработкой. Среди них – ООО «Город 415», отмечающее в эти дни свой первый юбилей – пять лет. Рассказать подробнее о предприятии и его успехах мы попросили Генерального директора Валентина ПАВЛЕНКО.

– Валентин Михайлович, когда ООО «Город 415» появилось на Камчатке и чем сейчас занимается?

– Наша компания образована 23 мая 2013 года. Мы добываем и перерабатываем белорыбицу. В нашем активе пять единиц добывающего флота: МРС, МРТК, РС-300 «Стародуб», СТ-420 «Уташуд» и СТР-503 «Святой Петр». Рыба доставляется на береговой перерабатывающий завод, расположенный в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время мы выпускаем филе и безголовую продукцию из трески, минтая, камбалы и наваги. Кроме того, СТР-503 «Святой Петр» во время лососевой путины работает на приемке и переработке лосося.

– Сколько продукции дает предприятие и кто ваши основные покупатели?

– Годовой выпуск производства достигает 3 600 тонн. Наши покупатели – это внутренний российский рынок, в основном Москва, Новосибирск и Владивосток. Конечно, продается наша рыба и на Камчатке. В Петропавловске мы продаем ее в двух небольших магазинах: в районе Северо-Востока и Горизонта. Здесь практически всегда есть парная и мороженая рыба, цены на которую «не кусаются».

– Уверены ли работники «Города 415» в завтрашнем дне?

– Сейчас в компании работают более 150 человек. Это жители Камчатского края, многие из которых приехали в Петропавловск с побережья. Заработная плата работников содержит не только гарантированный минимум, но и процент за улов, что повышает заинтересованность каждого сотрудника в увеличении прибыли предприятия и его единении, поэтому и текучки кадров нет. В нашей компании каждый работник уверен в завтрашнем дне, потому что предприятие стабильно работает на протяжении этих лет и имеет перспективные планы по развитию.

– Валентин Михайлович, в октябре 2016 года ООО «Город 415» получило статус резидента ТОР и уже приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству в Петропавловске современного рыбоперерабатывающего комплекса. Что это за проект?

– Наш объект – это рыбоперерабатывающий комплекс по глубокой переработке рыбной продукции, который будет находится на ул. Чавычной в районе поселка Моховая. Это совместный проект с южнокорейскими партнерами – компанией KTI, которому присвоен статус особо значимого проекта Камчатского края. Сейчас мы ведем подготовительные работы для строительства причала длиной около 160 метров для разгрузки судов и обеспечения будущего завода сырьем. После завершения работ по устройству причала приступим к строительству здания завода с холодильником на полторы тысячи тонн продукции и административного корпуса. Кроме этого, будет построен завод по изготовлению жестяной банки (тары для консервов) и современная рыбомучная установка закрытого типа, что позволит вести производство, соблюдая экологическое законодательство. На этапе подготовительных работ мы уже вложили в стройку порядка 150 миллионов рублей.

– Какую продукцию из рыбы будет выпускать этот завод?

– Новое производство будет ориентировано на глубокую переработку рыбы, выпуск широкого ассортимента консервов, филе и мороженой рыбы. Максимальная мощность завода составит 120 тонн готовой продукции в сутки, а населению Камчатки он даст еще 70 новых рабочих мест.

– Поддерживают ли ваш проект краевые органы власти?

– Поддержка есть на всех уровнях. И правительство Камчатского края, и агентства инвестиций и предпринимательства и приоритетных проектов, и администрация Петропавловск-Камчатского городского округа нам помогают. Мы уверены, что реализуем наш проект в запланированные сроки и окупим в течение последующих пяти – шести лет работы, внося в экономику края хорошую лепту в виде налоговых отчислений.

– 23 мая компания отметит свое пятилетие. У вас есть возможность поздравить коллектив ООО «Город 415» со страниц нашей газеты.

– Я с большим удовольствием поздравляю коллектив предприятия с первым юбилеем – пятилетием со дня образования компании. Желаю всем здоровья, успехов во всем и благополучия! Особые слова благодарности обращаю к тем, кто работает в ООО «Город 415» с самого основания: главному инженеру Игорю Степанову, главному бухгалтеру – Галине Семеновой, заведующему производством Юрию Паку, мастеру-технологу Ирине Татусовой, капитанам наших промысловых судов Борису Арнаутову, Евгению Казанцеву и Станиславу Румянцеву. Спасибо всем работникам за их труд и добросовестное отношение к нашему общему делу. Уверен, что вместе мы сможем добиться еще больших успехов, наше предприятие будет развиваться и займет свое достойное место в рыбном хозяйстве полуострова!


Беседовала Катя ПОЖАРСКАЯ

территория развития
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