Боевые машины на мирной службе

Боевые машины на мирной службе

В пасмурный будничный день, 21 мая, на площади Дзержинского в Петропавловске, где идет реконструкция монумента Славы пограничникам, наблюдался небольшой переполох. Сюда съехались сразу несколько единиц настоящей военной техники – времен Второй мировой войны. Доставили ее люди в настоящей военной форме того далекого времени.

На боевой технике, как и полагается, имелись номерные знаки, и вся она зарегистрирована в законном порядке.

28 мая в России будут отмечать 100-летний юбилей пограничных войск. Действующие пограничники и ветераны погранслужбы по всей стране и на Камчатке готовятся к этой знаменательной дате. Обещано, что к 28 мая будут сняты строительные леса и город увидит обновленный монумент. А военно-патриотический клуб «Автоветеран», которому принадлежит коллекция боевых машин, надеется показать свои раритеты в специально сконструированном к этой дате экспозиционном модуле.

Клубу «Автоветеран» более 30 лет, руководит им Станислав Сапожников, настоящий энтузиаст, а создавался клуб при участии и содействии камчатских пограничников. «В прошлом году клубу было присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Петропавловска-Камчатского Павла Грибкова, чем мы очень гордимся, – говорит Станислав. – Практически каждый год восстановленная членами нашего клуба техника участвует в парадах в честь Дня Победы, Дня пограничника. В этом году мы выезжали на 29-летие вывода войск из Афганистана, на 100-летие Красной армии. Спасибо всем, кто нам безвозмездно помогает: это практически все автобазы города, где мы можем восстанавливать и ремонтировать технику».


Самые ценные экспонаты

Первой восстановленной машиной был Dodge 1942 года. В 1985 году он впервые открывал парад в честь Дня Победы в Петропавловске-Камчатском, а управлял машиной ветеран погранвойск, участник войны в Афганистане Василий Свиридов. Василий Николаевич и сегодня один из самых активных участников клуба, который сам работает с машинами, вкладывая в них душу и мастерство.

В свое время этот автомобиль Сапожников привез из далекого региона, где он был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Вместе с ним был привезен и его собрат, который послужил донором, и не зря. До 60-летия Победы Dodge участвовал в парадах ежегодно, затем устал и ждет ремонта.

Willys 1942 года был доставлен из Киева, где его также нашли поисковики. По достоверным данным, боевая машина, поставленная американцами, как и Dodge, по ленд-лизу, принимала участие в освобождении украинской столицы от фашистов. «Наши корни идут из погранотряда 2059, на его же базе техника была отреставрирована, – вспоминает Станислав Сапожников. – Но прежде на ответственном хранении в порганотряде он простоял 18 лет. Возможность отремонтировать машину появилась спустя годы, и она вышла на парад 9 мая в Петропавловске в честь 70-летия Победы, то есть три года назад».

Еще один легендарный автомобиль из арсенала клуба «Автоветеран» – продукт советского автопрома – знаменитый ГАЗ-64. Это тоже находка поисковиков, восстановленная с любовью и профессионализмом, ежегодно участвует в праздничных военно-патриотических мероприятиях.

Настоящий подарок судьбы – еще один военный раритет, поставлявшийся в СССР по ленд-лизу, – мотоцикл Harley Davidson. Нашли его в далеком камчатском поселке на побережье в заброшенном сарае в полностью разобранном состоянии. Как он там очутился, а главное, выжил – история умалчивает. В Петропавловск «железного коня» привезли по запчастям. При сборке стало понятно, что многие детали пришли в негодность, и их пришлось заменить современными. Так что, строго говоря, раритетом его можно считать процентов на 70. Но основное – рама, двигатель – абсолютно родное.

Денис и Кирилл Шаламовы – отец и сын, которые вместе восстанавливали, а точнее, собирали с ноля легендарный Harley. Денис – человек сугубо гражданский, но участию в работе клуба «Автоветеран» это не помеха. Дело свое он любит и знает, занимается мотоциклами с детства, а сын-семиклассник стал его верным помощником.

Дополняет экспозицию пограничное вооружение – зенитная установка ЗУ-2 калибра 14,5 для стрельбы по наземным и воздушным мишеням. Поскольку служит она сегодня мирным целям – изучению истории подрастающим поколением, – установка демилитаризирована и убойной силы не имеет.

Именно на такой установке в Афганистане воевал Василий Краснов, еще один активный участник клуба «Автоветеран».

В руках Василия Ивановича Краснова – большой потертый альбом «В память о службе в ДРА». Обложка затянута в камуфляж, в котором ныне полковник в отставке, а тогда старший лейтенант отдавал интернациональный долг в далеком Афганистане в течение почти трех лет, до 1987 года. В альбоме – фотографии погибших и ныне живущих боевых товарищей, военной техники и многочисленные собственные рисунки карикатурного жанра: даже там находилось время для творчества. Служба проходила в городке Термез, где за одну из военных операций Василий Иванович был награжден орденом Красной Звезды.

Майор в отставке Валерий Лабунец, председатель камчатского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, отслужил в погранвойсках более 30 лет. Фанат военной техники, в свободное время он «крутит гайки», восстанавливая боевые машины из клубной экспозиции. Для чего он это делает? «Это важно прежде всего для наших детей, которые сегодня знают о войне по фильмам и картинкам. А это – почти живая история, которой можно восхититься, которую можно потрогать и прочувствовать», – говорит Валерий Лабунец.


Мария ВЛАДИМИРОВА

100-летие погранвойск
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