Камчатские аграрии готовятся к началу посевной

Подготовка к началу посевной кампании вышла на финальный этап. Согласно прогнозу общая посевная площадь в хозяйствах региона составит 19,2 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Зерновыми культурами планируется засеять 132 гектара, овощами – 272 гектара. Под посадки картофеля будет отведено 908 гектаров. Площадь кормовых культур составят около 17,9 тысячи гектаров, сообщили в министерстве.

Там добавили, что материально-техническое обеспечение сельхозпроизводителей необходимыми ресурсами находится на должном уровне.

«Обеспеченность семенами кормовых культур однолетних и многолетних трав составляет 95 процентов, семенами картофеля и овощных культур – 100 процентов, минеральными удобрениями – 92 процента. Кроме того, для проведения весенне-полевых работ в крае привлечены 345 единиц техники, в том числе 182 трактора, 89 грузовиков и 100 единиц почвообрабатывающей и посевной техники», – сказали представители министерства.

В настоящее время на полях ведется работа по органическому удобрению почвы под многолетние травы и картофель. Данные работы уже проведены на площади более чем 105 га. В ближайшее время по мере подготовки почвы сельскохозяйственные товаропроизводители приступят к посевной кампании.

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