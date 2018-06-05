Стартовала летняя оздоровительная кампания

Первая смена оздоровительных лагерей Камчатки примет более 10 тысяч детей.

«Подготовка лагерей, запланированных к работе в 1-ю смену, успешно завершена. В помещениях проведен косметический ремонт, а также закуплено все необходимое оборудование для пищеблоков и медкабинетов, мебель и различный инвентарь. Особое внимание уделено организации пассажирских перевозок детей. Все транспортные средства, задействованные в этой работе, полностью оснащены в соответствии с требованиями законодательства РФ. Кроме того, в осуществлении перевозок детей ведется постоянное взаимодействие с органами ГИБДД. Теперь наша приоритетная задача – обеспечить комфортное пребывание детей в ДОЛах в период прохождения оздоровительной кампании», – сообщил Владимир Пригорнев, заместитель председателя правительства края.

Все оздоровительные учреждения полностью укомплектованы медицинским, педагогическим персоналом и персоналом пищеблоков. Для вожатых проведены все необходимые инструктажи и семинары, посвященные вопросам профилактики травматизма, а также соблюдения санитарных норм и правил к организации летнего отдыха детей.

Напомним, на проведение детской оздоровительной кампании в 2018 году в Камчатском крае направлено более 367 млн рублей, что на 38 млн больше, чем в прошлом году. В общей сложности в летний период в загородных и пришкольных лагерях отдохнут более 18 тысяч детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Их примет 171 оздоровительный лагерь региона, в том числе 7 загородных лагерей, 105 лагерей дневного пребывания, 57 профильных и 2 лагеря труда и отдыха.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края