Приоритеты развития предпринимательства: даёшь молодёжь!

В ходе конференции «PRO бизнес» губернатор Камчатского края назвал отрасли малого и среднего предпринимательства, которым будет уделено особое внимание властей, а также дал поручение привлечь в бизнес молодежь.

Владимир Илюхин поблагодарил присутствовавших за совместную работу, результатом которой стал рост в национальном рейтинге инвестиционного климата регионов на 36 пунктов. Правительством края проведена работа по снятию барьеров для бизнеса. В 2,5 раза сократились сроки получения разрешения на строительство (с 257 дней в 2014 году до 102 дней к концу 2017 года), в 5 раз уменьшены сроки подключения к электросетям (с 373 дней в 2014 году до 78 дней в 2018 году).

Губернатор края подчеркнул, что на Камчатке еще есть над чем работать в плане устранения административных барьеров и внедрения новых мер поддержки предпринимателей.

«Важным событием в сфере предпринимательства считаю утверждение стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России на период до 2030 года, основной целью которой является изменение отраслевой структуры экономики и обеспечение стабильно высокого уровня занятости. В Камчатском крае в сфере торговли осуществляют деятельность 30 процентов малых предприятий и 43 процента индивидуальных предпринимателей (в других субъектах РФ этот процент гораздо выше). От 10 до 19 процентов у нас занимают обрабатывающие производства, строительство и транспорт. Но недостаточно производственных и инновационных предприятий, предприятий в сфере экологии, туристического и социального бизнеса, сферы услуг. Это приоритеты на 2018–2020 годы. Именно бизнес, решающий эти вопросы, будет поддерживаться в первую очередь», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор обратил внимание на еще один вектор развития бизнеса в регионе. Сейчас средний возраст предпринимателя в крае – 45 лет, и тенденция по снижению этого показателя не наблюдается.

«В Камчатском крае должна появиться новая стратегия поддержки бизнеса, ориентированная на молодежное предпринимательство. Необходимо создать такую среду, когда бизнесом стало бы заниматься модно и престижно. Сегодня знания – самая главная компетенция. Считаю необходимым максимально использовать федеральные ресурсы: программы «Я – предприниматель», «Бизнес-молодость», организовать проведение стажировок в успешных компаниях, создать единую систему наставничества и курсы для школьников и студентов с учетом ценностей молодежи. Поручаю министерству образования и молодежной политики и агентству инвестиций и предпринимательства разработать отдельную дорожную карту по вовлечению молодежи в бизнес», – добавил Владимир Илюхин.

Также свои напутственные слова предпринимателя на пленарном заседании конференции «PRO бизнес» сказали первый заместитель председателя Заксобрания края Андрей Копылов, председатель камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рашид Шамоян и общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив» по направлению «Новый бизнес» Владимир Рубахин.