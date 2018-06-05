Россия, вперёд! – отмундиалим всех!

Чемпионат мира по футболу уже пришел в нашу страну. Завтра состоится первый матч открытия, на котором сборная России сыграет со сборной Саудовской Аравии. Как всегда, перед матчем дается много прогнозов на исход этого и других поединков с участием нашей сборной. Во всей истории чемпионатов мира существовал, пожалуй, самый необычный предсказатель. Ведь он не был человеком…





Кто он, осьминог Пауль?

Этот головоногий прославился на весь мир тем, что достаточно долгий период предсказывал матчи с участием сборной Германии. В своих прогнозах Пауль ошибся всего два раза!

Место и дата рождения Пауля точно не известны. Согласно официальной биографии, он родился (вылупился из яйца) в январе 2008 года в Центре морской жизни в Уэймуте, Англия. Имя Пауль пришло из стихотворениядля детей Der Tintenfisch Paul Oktopus немецкого писателя Боя Лорнсена.

По версии, впервые появившейся в воскресном номере «желтой» газеты Bild, осьминог был пойман охотником за осьминогами Вереной Барч (нем. Verena Bartsch) в апреле 2008 года возле острова Эльба в возрасте четырех месяцев, а уже затем его посадили в аквариум Оберхаузена. Альтернативная версия получила большую популярность в Италии, так как остров Эльба принадлежит ей.

Перед матчем Германии с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира по футболу – 2010 защитники прав животных из организации PETA предложили отпустить Пауля на волю, однако администрация Центра морской жизни заявила, что осьминог не самостоятелен и не сможет добывать себе пищу. Согласно DPA, бизнесмены из испанского Карбальино в складчину предложили 30 000 евро за то, чтобы Пауль стал главной достопримечательностью местного фестиваля «Пульпада». Поскольку Испания выступала в качестве основного соперника Германии на чемпионате, глава местного делового клуба Мануэль Пазо дал гарантии, что Пауль будет представлен живым в аквариуме, а не в популярном блюде. Тем не менее Центр морской жизни отклонил предложение.

Прогнозы Пауля

Матчи с участием сборной Германии

Соперник Турнир Этап Прогноз Пауля Итог

Польша Евро-2008 Групповая стадия Германия 2:0 верно Хорватия Евро-2008 Групповая стадия Германия 1:2 неверно Австрия Евро-2008 Групповая стадия Германия 1:0 верно Португалия Евро-2008 1/4 финала Германия 3:2 верно Турция Евро-2008 Полуфинал Германия 3:2 верно Испания Евро-2008 Финал Германия 0:1 неверно Австралия ЧМ-2010 Групповая стадия Германия 4:0 верно Сербия ЧМ-2010 Групповая стадия Сербия 0:1 верно Гана ЧМ-2010 Групповая стадия Германия 1:0 верно Англия ЧМ-2010 1/8 финала Германия 4:1 верно Аргентина ЧМ-2010 1/4 финала Германия 4:0 верно Испания ЧМ-2010 Полуфинал Испания 0:1 верно Уругвай ЧМ-2010 Матч за 3-е место Германия 3:2 верно

Другие матчи

Матч Турнир Этап Прогноз Пауля Итог

Нидерланды – Испания ЧМ-2010 Финал Испания 0:1 (0:0) верно

Когда Германия уступила Испании в полуфинале чемпионата мира – 2010, немецкая газета Westfälische Rundschau обвинила животное в предательстве национальных интересов. В ответ испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро пообещал послать команду телохранителей, чтобы защитить Пауля, в то время как испанский министр по вопросам окружающей среды Елена Эспиноса сказала, что предоставит Паулю защиту от посягательств на его жизнь со стороны немецких болельщиков.





На ответ Паулю, или Муся, вперёд!

Мы тоже решили пойти по пути знаменитого осьминога и нашли своего предсказателя. Знакомитесь: кошка Муся, которой доверили столь ответственное поручение – определить победителей трех матчей с участием нашей национальной команды. Удачи!

Ура! Ура! Ура! Муся не подвела!

В матче открытия кошка уверенно выбрала чашку с российским флагом, что может говорить о крупной победе россиян. При втором выборе Муся отдала предпочтение сборной Египта, что нас несколько огорчило, хотя такой результат вполне возможен.

В финальном матче (в котором сборной России проигрывать уже было нельзя) наш необычный предсказатель после некоторого колебания также сделал ставку на нашу команду (можно предположить, что борьба будет упорной). Повержена сборная Уругвая!

Итак, если верить прогнозу российской кошки сборная России возьмет в своей группе 6 очков и уверенно выйдет в раунд плей-офф. Пусть так и будет. Спасибо, Муся! Россия, вперед!





Шансы сборной России

Исследование компании Gracenote дает России около 1 процента шансов на выигрыш чемпионата мира – 2018. Главным фаворитом турнира с огромным отрывом стала Бразилия – более 21 процента на победу. Примерно 10 процентов имеет Испания, по 8 – Германия и Аргентина.

Россия в рейтинге претендентов делит 15-е место с еще 11 сборными. Менее 1 процента шансов на чемпионство получили только шесть сборных – Корея, Нигерия, Панама, Япония, Египет и Саудовская Аравия. Отметим, что две последние команды играют с Россией в одной группе.

Шансы сборной России на выход из группы A оцениваются как достаточно высокие – 60 процентов, больше – только у Уругвая (77 процентов). Таким образом, Россия, согласно исследованию Gracenote, выйдет со второго места в 1/8 финала, где встретится с победителем группы B сборной Испании.

Наибольшие шансы на выход из группы – у главных фаворитов ЧМ-2018 бразильцев – 90 процентов. Примечательно, что в группе C сборные Франции и Перу имеют практически идентичные шансы на попадание в плей-офф – 69 и 68, шансы Англии и Бельгии на выход в плей-офф из группы G одинаковы – 71 процент.

Исследование основано на миллионе симуляций различных раскладов ЧМ-2018.





Где пройдёт чемпионат?

Уже завтра в России стартует чемпионат мира по футболу! Это большая честь и ответственность – принять у себя финальную часть чемпионата мира. Россия не просто впервые становится страной-хозяйкой мундиаля, она будет первой среди стран Восточной Европы, в которой пройдет это спортивное событие мирового значения.

Болельщики ликуют в предвкушении футбольного праздника, который продлится с 14 июня по 15 июля, а в городах, выбранных для участия в приеме спортсменов и гостей, полным ходом идут подготовительные работы.

Итак, матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах России: в Москве (2 стадиона), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.