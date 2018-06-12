Владимир ИЛЮХИН: «Президент озвучил решения, которые положительно скажутся на качестве жизни россиян»

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН принял участие в прямой линии с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в режиме видеоконференц-связи.

В этом году формат общения россиян с Президентом претерпел серьезные изменения. Так, фактически в прямом эфире вместе с Владимиром Путиным находились главы регионов и руководители федеральных министерств и ведомств.

«В рамках прямой линии Президент ответил на ряд крайне важных вопросов и для россиян в целом, и для дальневосточников в частности. Я не могу не сказать о решениях, принятых относительно формирования цен на бензин. Для Камчатки это один из острейших вопросов, ведь это существенная составляющая в конечной стоимости товаров и услуг. Решение по этому вопросу могло быть принято только на федеральном уровне, и я уверен, что его ждали жители всех регионов», – подчеркнул губернатор.

Говоря об авиаперевозках для жителей Дальнего Востока, Владимир Путин отметил, что необходимо расширить географию и время применения субсидий, а также возрастные группы. Принципиально новым стало принятое накануне решение Правительства РФ об обнулении НДС на эти перевозки.

«Авиаперелеты, по сути, являются единственным способом транспортного сообщения жителей Камчатки с материковой частью страны, поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы авиаперелеты для жителей нашего края были действительно доступными. Мы, как и другие дальневосточные субъекты, неоднократно обращались в адрес федерального минтранса с просьбой рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования на предоставление субсидий компаниям, которые осуществляют воздушные перевозки из Камчатского края. После заявления Президента у дальневосточников появится больше возможностей в части авиаперелетов», – сказал Владимир Илюхин.

Не обошел вниманием Президент и программу дальневосточного гектара, подчеркнув, что при всех издержках она действительно работает.

«Сейчас на Камчатке выданы 1 726 гектаров, для нас это серьезный показатель. Объясню почему. При оформлении земель мы сталкивались с трудностями именно в части механизма приема заявок, выбора участков. Сейчас эта работа отлажена, и процент отказов минимален. Более того, с начала года почти вдвое вырос процент выбравших вид разрешенного использования гектара: с 15 до 27,5 процента. Большинство людей оформляют землю под индивидуальное жилищное строительство и сельское хозяйство. По-прежнему территориальным лидером остается Елизовский район, где хотят получить землю 70 процентов всех желающих», – отметил губернатор.

Владимир Илюхин добавил, что все задачи, которые поставил Президент перед регионами в ходе прямой линии, уже приняты в работу.

16-я по счету прямая линия с Президентом длилась 4 часа 20 минут. На нее поступило рекордное количество вопросов и обращений – 2 580 929, из которых 79 прозвучали в эфире.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края