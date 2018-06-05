«Кожаный мяч – 2018»: победители регионального этапа футбольного турнира

В Камчатском крае завершился региональный этап всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч – 2018». Соревнования проходили на открытой футбольной площадке краевой спортивной школы по футболу у ФОК «Радужный» в Елизове. Об этом рассказали в министерстве спорта края.

В министерстве сообщили, что в турнире участвовали 256 футболистов из 18 команд Петропавловска-Камчатского, а также Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов в трех возрастных группах.

Среди самых младших участников чемпионата лучший результат показали игроки команды «Динамо». Второе место досталось ребятам из команды «Бампер», на третьем – игроки «Родника». Лучшими игроками турнира признаны Артем Носов, Владилен Панкратов и Константин Карцев.

В средней возрастной группе победила команда «Динамо-06», вторыми стали футболисты «Динамо-05», на третьем месте – «ДООЦ». Лучшими игроками в этой группе стали Мирон Ульянскин, Вадим Змунчилов и Арсен Петросов.

В старшей возрастной группе первое места заняла команда «ДООЦ», второе место у игроков «Динамо», третье досталось футболистам команды «Усть-Камчатск». Лучшими игроками соревнований признаны Алексей Сафронов, Илья Осянкин и Тарас Соколов.

Победители и призеры турнира получили кубки, медали, дипломы и грамоты. Особо отличившиеся игроки были награждены специальными призами. Всероссийский этап соревнований «Кожаный мяч – 2018» пройдет в Смоленске, Ростове-на-Дону и Волгограде в зависимости от возрастных групп участников.