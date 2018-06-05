Камчатских детей приглашают в «Артек»

Камчатских детей приглашают в «Артек»

Осуществить свою мечту школьники Камчатки смогут уже следующим летом. Путевки на смену «Заповедная страна – 2019» получат победители творческих конкурсов открытого межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни». С 2018 года курировать масштабную природоохранную акцию в Камчатском крае будет Кроноцкий заповедник.

16 июня международный детский центр «Артек», куда мечтают попасть многие школьники, отметил свой 92 день рождения. Специалисты Кроноцкого заповедника считают эту дату отчасти и своим профессиональным праздником.

«Мы уже третий год сотрудничаем с «Артеком» и автономной некоммерческой организацией «Твоя природа», которые организуют фестиваль «Древо жизни» и смену «Заповедная страна». Рассказываем ребятам об удивительном мире дикой природы российских заповедников, национальных и природных парков, проводим для них увлекательные квесты, экскурсии и мастер-классы», –рассказала Дарья Паничева, начальник научного отдела ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», педагог экологической смены в «Артеке».

Трижды победителями творческих конкурсов фестиваля становились камчатские ребята, которые реализовали свои проекты совместно с Кроноцким заповедником. По словам организаторов, им хотелось бы видеть среди участников экосмены больше детей с Камчатки – полуострова с уникальной природой.Стать жителями «Заповедной страны» школьники Камчатского края смогут уже следующим летом. В этом году филиал фестиваля откроется на базе ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

«Фестивалю уже семь лет, в настоящее время у нас 11 филиалов по всей России. С каждым годом ребята все активнее участвуют в конкурсах, им интересен формат их проведения и, конечно, главный приз – путевка в «Артек». В этом году фестиваль охватил 50 регионов, в заповедной смене приняли участие 200 школьников. Уверена, что мы будем расти и развиваться дальше»,– сообщила Татьяна Назаревская, директор АНО «Центр развития детства и юношества «Твоя природа».

В рамках фестиваля «Древо жизни» проводятся конкурсы творческих проектов, фотографий и рисунков, научно-исследовательских работ, медиапроектов. Отбор победителей проходит в несколько этапов. Сначала жюри оценивает проекты заочно, затем полуфиналисты приезжают в региональные филиалы, где участвуют в смотрах творческих номеров, научно-практических конференциях и выставках. Новая конкурсная программа фестиваля «Древо жизни» стартует осенью 2018 года.


Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»

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