ВТБ удвоил свои показатели на Камчатке

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Камчатском крае по итогам первого квартала 2018 года составил 13,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года практически в 2 раза.

Основную часть портфеля формируют кредиты предприятиям рыбной промышленности – 54 процента, также значительная доля у торговой отрасли – 24 процента.

Предприятиям среднего и малого бизнеса в первом квартале банк выдал кредитов на общую сумму 2,5 млрд рублей.

Ресурсный портфель корпоративного подразделения банка по сравнению с результатом января – марта прошлого года вырос на 7 процентов – до 7,5 млрд рублей.

Руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском крае Сергей Финке отметил: «В первом квартале мы профинансировали ряд проектов, в том числе с использованием механизмов господдержки. Так, мы предоставили финансирование для модернизации и технического перевооружения рыбоперерабатывающих заводов в Усть-Большерецком районе Камчатки. В наших планах и далее активно наращивать портфель в сегменте малого и среднего бизнеса».

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