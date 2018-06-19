Прощайте, тёплые батареи!

Прощайте, тёплые батареи!

В Петропавловске-Камчатском завершился отопительный сезон.

Исполняющий полномочия главы Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин подписал постановление об окончании отопительного сезона в краевой столице с понедельника, 18 июня.

Остановка мощностей ТЭЦ и всех котельных проходит поэтапно по технологической цепочке в течение 3-х дней. Горячее водоснабжение в летний период сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически.

Напомним, что правом определять дату начала и окончания отопительного сезона обладает глава муниципального образования. При этом начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия, а конец отопительного периода – при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд. ПАО «Камчатскэнерго» начинает и заканчивает отопительный сезон в строгом соответствии с законом и постановлениями глав муниципальных образований.

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, в межотопительный период будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей систем отопления и горячего водоснабжения, а также ремонтные работы на котельных, тепловых бойлерных установках, тепловых сетях.

Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на 2 недели в каждом микрорайоне города. Уже утвержден график — первым под отключение попал бывший Ленинский район. 26 июня ГВС исчезнет в домах по улицам Пушкинская, Комсомольская, Сахалинская, Зеленая Роща, Лермонтова, Школьная, Заводская, Труда, Индустриальная. График размещен на официальном сайте администрации ПКГО.

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