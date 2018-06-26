День Камчатского края

В субботу, 30 июня, жители полуострова отметят 11-летие со дня образования Камчатского края. Основные торжества в честь памятной даты пройдут в краевом центре.

Как сообщили в оргкомитете, в этом году в Петропавловске-Камчатском состоится объединенный праздник, включающий в себя торжества, посвященные Дню Камчатского края и Дню молодежи.

Праздничные мероприятия, посвященные 11-й годовщине со дня объединения Камчатской области и Корякского автономного округа, начнутся 29 июня в концертном зале филармонии «Октябрьский». Там пройдет праздничный концерт, во время которого состоится вручение знака «Почетный житель Камчатского края» Сергею Тарусову. Основные торжества пройдут на главной площади краевого центра в субботу, 30 июня. Там будет работать множество развлекательных площадок, рассчитанных на все возрастные категории гостей праздника, рассказали в оргкомитете.

На главной сцене в 15.00 начнется праздничная программа «Экватор Года волонтера». В это же время начнет работу выставка-ярмарка «Арт-профи-форум-2018». Также гости праздника смогут посетить различные выставки, поучаствовать в работе тематических площадок от федерации страйкбола Камчатки, ДОСААФ, Российского движения школьников, ЕИС «Добровольцы России», клуба исторической реконструкции.

Традиционно в течение дня будет работать палатка «Пункт отбора на военную службу по контракту». В рамках спортивных событий дня с 15 до 18 часов пройдут соревнования на гидроскутерах, наблюдать за ними можно будет с центральной городской набережной. В 16.00 всех пригласят на яркое шоу-битву «Все стили в стиле!». Праздник завершится молодежной дискотекой, которая пройдет с 20.00 до 22.00.

В случае неблагоприятных погодных условий праздник будет перенесен на воскресенье, 1 июля.

Стоит отметить, что согласно постановлению правительства Камчатского края от 28.03.2012 № 167 в день проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Международного дня молодежи, в регионе запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Добавим, что в день празднования движение автотранспорта по Озерновской косе будет перекрыто с 14.00 до 22.30.

В муниципальных образованиях региона также пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню Камчатского края, в том числе: краеведческие фестивали, выставки, интерактивные игры, викторины, презентации, познавательные программы, спортивные соревнования, игры и конкурсы.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края