Владимир ИЛЮХИН: Театр кукол должен быть построен в 2020 году

Губернатор Камчатского края в рамках выездного совещания проинспектировал ход строительства театра кукол в Петропавловске-Камчатском.

Владимир Илюхин дал ряд поручений краевому министерству строительства и администрации города.

На строительную площадку в январе этого года зашел новый подрядчик, которому предстоит выполнить объем работ, предусмотренный вторым этапом проекта по возведению театра: остекление купола, устройство навесных фасадов и инженерных сетей. Все эти работы ведутся в соответствии с графиком. Критике губернатора края подверглась инфраструктура за пределами объекта. Подъезд к театру кукол администрация Петропавловск-Камчатского городского округа не предусмотрела.

«Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос с подъездной дорогой к театру. Люди не должны ехать на спектакли мимо гаражей и по грунтовке. Дорогу нужно привести в нормативное состояние. С учетом плана по возведению на Космическом проезде школы есть смысл предусмотреть дорогу-дублера из жилого массива. Несмотря на эти задачи, никаких затягиваний сроков быть не может. В 2020 году Камчатский театр кукол должен быть сдан», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Стоимость строительства объекта составляет более 1,6 миллиарда рублей. Здание театра возводится с августа 2016 года. Работы первого этапа на площадке выполнены в полном объеме. Возведены основные конструкции здания, состоящие из шести блоков, над его центральной частью смонтирован 40-метровый купол, фронтальная часть которого будет витражной.

Зрительный зал Камчатского театра кукол рассчитан на 250 человек. Кроме того, в здании расположится и репетиционное помещение на 100 мест.