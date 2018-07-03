Ремонт магистральных дорог в столице края проходит строго по графику

С помощью ремиксера на улице Кроноцкой в центре Петропавловска-Камчатского уложено новое дорожное полотно. Выполненную работу в ходе выездного совещания проинспектировал на прошлой неделе заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий ЗУБАРЬ.

На одной из центральных автомагистралей города подрядчик заменил асфальт на площади более 6 тысяч квадратных метров. Бригады дорожников работали в ночное время, чтобы не доставлять неудобства жителям столицы и не перекрывать движение. За четыре ночи асфальтобетонное покрытие улицы Кроноцкой было заменено на новое толщиной 8 сантиметров. Теперь подрядчику предстоит нанести разметку, обустроить тротуары, установить ограждение и отремонтировать ливневую канализацию.

Все работы финансируются из бюджета края в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».

«На Камчатке очень короткий дорожный сезон, с мая по октябрь, потому работы на улицах города в самом разгаре. Сейчас уже можно говорить о том, что в крае сложилась неплохая динамика, мы успеваем все запланированные на этот год работы завершить в срок. По поручению губернатора Владимира Илюхина ремонт дорог находится под контролем и в ходе его производства. Тройной контроль качества проводится и при вводе участков в эксплуатацию. Объекты проверяются подрядчиком, заказчиком, свою независимую экспертизу проводит министерство транспорта и дорожного строительства края», – сказал заместитель председателя правительства Камчатского края Ю. Зубарь.

С помощью ремиксера в этом сезоне будут отремонтированы еще две ключевые магистрали Петропавловска. Это улица Войцешека, где предстоит привести в нормативное состояние 4 200 квадратных метров полотна, и проспект Циолковского. Последний объект – самый крупный, работы там рассчитаны до середины ноября. В рамках ремонта проспекта будет заасфальтировано более 17 тысяч квадратных метров дороги и тротуаров, построена лестница и заменены автобусные павильоны, отремонтирована ливневая канализация.