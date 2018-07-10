В елизовском детсаду ребёнок разбил голову

В Елизове ребенок получил травму на спортивной площадке детского сада. Во время прогулки мальчик сильно ударился головой о спортивную конструкцию.

«Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы по факту получения травмы головы ее четырехлетним сыном – воспитанником детского сада «Малыш» города Елизово. Ребенок пострадал во время утренней прогулки на территории детского сада», – сообщили представители пресс-службы краевой прокуратуры.

Установлено, что 18 июня для утренней прогулки воспитатель привела детей на спортплощадку, поскольку на игровой площадке, где обычно гуляли малыши, были окрашены конструкции.

Находясь на площадке со спортивными сооружениями, ребенок забрался на одну из металлических дуг, вкопанных в землю, и, перешагивая на другую дугу, упал. При этом он сильно ударился головой о металлическую конструкцию. Сотрясение врачи не установили, но на голове образовалась гематома, которая, по словам заявителя, до сих пор не прошла.

По данным прокуратуры, одним из условий, способствовавших получению травмы ребенком, явилось зачисление детей, временно переведенных из другого детского сада, в одну общую разновозрастную группу от 3 до 6 лет. При этом не были учтены анатомо-физиологические особенности каждой возрастной группы. Также в учреждении не были обеспечены условия безопасного пребывания детей и надлежащий присмотр за ними.

Другим фактором, способствовавшим происшествию, явилось нарушение работниками детсада требования о запрете ремонта во время образовательного процесса, в присутствии воспитанников.

По результатам проверки руководителю управления образования администрации Елизовского района внесено представление. В отношении заведующей возбуждены административные дела. Материалы направлены мировому судье и в Роспотребнадзор.