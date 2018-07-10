Мстительный рыбак сжёг дом с двумя товарищами

Следственным отделом по городу Елизово завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 и 158 УК РФ («Убийство», «Кража»), сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, 16 сентября 2017 года пьяный мужчина поссорился с двумя своими знакомыми, с которыми рыбачил в районе бухты Малая Саранная в Елизовском районе. Рыбак решил отомстить приятелям за причиненную одним из мужчин обиду и телесные повреждения.

Воспользовавшись тем, что товарищи вошли в деревянный дом и уснули, рыбак облил угол дома бензином и поджег. Находившиеся в доме мужчины в возрасте 61 года и 54 лет во время пожара скончались: их тела сгорели вместе с домом и всем находившимся в нем имуществом. После этого обвиняемый похитил резиновую лодку с руль-мотором и бензобаком, а также бензогенератор, чем причинил ущерб собственнику на сумму 160 000 рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.