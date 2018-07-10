Вопросы безопасности обсудили на Камчатке

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ на прошлой неделе посетил Камчатку. Он провел совещание, на котором обсуждались проблемы, связанные с безопасным использованием транспорта населением, а также дополнительные меры по обеспечению рационального природопользования и экологической безопасности.

В совещании также приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, главы других субъектов, входящих в состав ДФО, и руководители ряда федеральных министерств и ведомств.

Н. Патрушев отметил, что актуальность экологической проблематики на Дальнем Востоке с каждым годом возрастает, субъектам необходимо усилить работу по организации обращения с отходами.

«На сегодняшний день только в пяти регионах Дальнего Востока утверждены региональные программы в области обращения с отходами. Не все субъекты выбрали региональных операторов. И лишь в Камчатском крае действует единый тариф на услуги региональных операторов», – отметил секретарь Совета Безопасности России Н. Патрушев.

Полномочный представитель Президента России в ДФО Ю.Трутнев в своем докладе также затронул вопрос экологии, при этом обратив внимание на проблему утилизации затопленных судов.

«По информации Росприроднадзора, всего в границах акваторий портов, расположенных на Дальнем Востоке, затонули 388 судов. Они создают опасность для мореплавания, ухудшают экологию. Неоднократно профильным министерствам на федеральном уровне давались поручения разработать программу утилизации судов, но она по-прежнему не готова. Нужно заняться проблемой: поднимать и утилизировать эти суда», – сказал Ю. Трутнев.

Губернатор Камчатского края В. Илюхин отметил, что и вопрос необходимости очистки акваторий внутренних морских вод, и проблемы обращения с отходами на протяжении длительного времени прорабатываются профильными министерствами правительства Камчатского края. Скрупулезная работа краевых структур в этой части позволила сформулировать ряд предложений по их решению.

Одно из них – продлить для северных территорий срок строительства и обустройства современных полигонов. Действующие в отдаленных районах свалки зачастую не соответствуют действующим экологическим нормам.

«Территориальной схемой обращения с отходами Камчатского края предусмотрено строительство новых полигонов, но с учетом специфики северных территорий, климата и логистики, у нас нет возможности уложиться в установленные законом два года с момента передачи полномочий на уровень субъекта. Вариант решения этой проблемы, особенно актуальный именно для отдаленных северных поселков, – законодательное закрепление понятия «санкционированное место размещения отходов» с возможностью санкционированного размещения на них бытовых и промышленных отходов до обустройства этих объектов в соответствии с требованиями экологического законодательства или строительства нового полигона», – сказал В. Илюхин.

Что касается утилизации судов, глава региона предложил рассмотреть вопрос об обязательном страховании судовладельцами рисков ответственности по обязательствам, которые возникают из-за причинения вреда окружающей среде: затопления, подтопления и утилизации судов.

Кроме того, губернатор отметил, что правительство Камчатского края уже обратилось за поддержкой на федеральный уровень с целью возобновления работ по очистке акватории Авачинской губы от затонувших судов и их фрагментов.

Секретарь Совета Безопасности РФ Н. Патрушев посетил базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске, где ознакомился с ходом боевой подготовки войск и сил на северо-востоке России, заслушал доклады командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца и командующего подводными силами ТОФ Владимира Дмитриева. С губернатором В.Илюхиным Н. Патрушев обсудил вопросы обеспечения национальной безопасности на территории региона и перспективы строительства социальных объектов.

Секретарь Совета Безопасности страны и глава края также посетили пирс и осмотрели атомную подводную лодку «Александр Невский». Это первая субмарина проекта 955 «Борей», она поступила в распоряжение базы подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске в 2016 году.

Для обслуживания новых подлодок на базе сейчас ведется строительство соответствующей инфраструктуры. В разной степени готовности находятся комплексы зданий службы радиационной безопасности, энергообеспечения, обслуживающие станции.

Н. Патрушеву также представили «новобранца» базы подводных сил – противодиверсионный катер «Юнармеец Камчатки». Катер проекта 21980 «Грачонок» поступил на вооружение Тихоокеанского флота в конце 2017 года. На нем делегация совершила переход через Авачинскую губу к объектам пограничной инфраструктуры. Секретарь Совбеза осмотрел причальный фронт и комплекс служебно-технических зданий пункта базирования корабельно-катерного состава в Петропавловске-Камчатском.

Секретарь Совета Безопасности РФ Н. Патрушев также принял участие в торжественном открытии памятного знака «Нулевой километр камчатского авиапассажира» на месте строительства нового елизовского аэропорта.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края