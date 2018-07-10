В добрый путь из «кратера вулкана»!

На минувшей неделе произошло событие, подарившее камчатцам надежду: состоялось торжественное открытие памятного знака «Нулевой километр камчатского авиапассажира». Символ означает, что через несколько лет на этом месте появится здание современного, технологичного, комфортабельного аэропорта, архитектурной красоте которого сможет позавидовать любой город России, включая даже столицу.

Участие в мероприятии приняли секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, заместитель министра транспорта РФ Николай Захряпин, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, генеральный директор АО УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

От этого знака пассажиры будут отсчитывать расстояние до других российских и зарубежных аэропортов, до тех стран и континентов, куда они полетят. Каждый сможет кинуть монетку и загадать желание, связанное, например, с удачей в путешествии.

«Реализация этого проекта будет способствовать развитию экономики не только Камчатского края, но и дальневосточного региона в целом. Хочется, чтобы те, кто прибывает на Камчатку, и жители региона с комфортом пользовались новым терминалом. Поздравляю с закладкой первого камня и уверен, что все работы по строительству будут выполнены в срок», – сказал в приветственной речи секретарь Совета Безопасности РФ Н. Патрушев.

«Новый пассажирский терминал – это то, чего вся Камчатка давно ждала. Сегодня наш регион интенсивно развивается, и, конечно, нам не хватало современного и комфортабельного аэровокзального комплекса. Через 2,5–3 года на этом месте появится новый красивый терминал, – сказал губернатор Камчатского края В. Илюхин. – Я поздравляю всех жителей края с этим знаковым событием. Отдельные поздравления адресую работникам нашего аэропорта, которые скоро будут трудиться в комфортном и современном комплексе. Уверен, что воздушные ворота Камчатки станут лучшими на Дальнем Востоке и привлекут еще больше туристов, которые будут вместе с нами радоваться тем красотам, которые нас сегодня окружают».

«Транспортную доступность нашего края можно охарактеризовать словами из песни: «Только самолетом можно долететь». И это на самом деле так, – заметил председатель Заксобрания края В. Раенко. – В последние годы поток пассажиров увеличился настолько, что наш уютный, но очень маленький аэропорт уже не справляется с наплывом пассажиров и не соответствует реалиям времени. И руководство края приняло решение о поиске инвестора и строительстве нового аэрокомплекса. И это получилось! Без сомнения, этот жизненно важный для полуострова объект будет способствовать росту камчатской экономики. Желаю от всей души успеха строителям, и чтобы новый аэропорт вступил в строй в заявленный срок! В добрый путь!»





Долгая дорога к новому аэропорту

Вклад губернатора края в возможность получить в недалекой теперь уже перспективе новый аэропорт на Камчатке трудно переоценить. Не так уж просто было убедить федеральных чиновников в том, что такой терминал региону жизненно необходим, но работа принесла успех. И тут же началасьмасштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры, которая была проведена по поручению Президента РФ Владимира Путина. На эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 12 млрд рублей.

«В ходе выполнения работ реконструирована взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная станция и иные важные объекты. Все это необходимо для того, чтобы аэропорт был современным, безопасным и удобным для пассажиров. Однако развивать только аэродромную инфраструктуру недостаточно, настоящим лицом аэропорта должен стать современный комплекс с пассажирским терминалом, имеющим высокую пропускную способность», – отметил в день торжества заместитель министра транспорта РФ Н.Захряпин.

Благодаря проделанной работе, уже сегодня международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) является ключевым объектом транспортной инфраструктуры Камчатского края. В настоящее время в аэропорту эксплуатируется одна из двух взлетно-посадочных полос длиной 3 400 метров, способной принимать все типы воздушных судов. По итогам 2017 года в аэропорту обслужено 659 тысяч пассажиров, что на 7 процентов больше, чем годом ранее. Динамика пассажиропотока камчатского аэропорта за последние годы характеризуется стабильным ростом, который ограничен пропускной способностью действующих пассажирских терминалов внутренних и международных рейсов.





А что в кратере?

Новый аэровокзальный комплекс обещает стать настоящим архитектурным изыском с отражением камчатских красот: его форма будет напоминать кратер вулкана. Проект модернизации аэропорта включает строительство нового пассажирского терминала площадью около 45 тысяч кв. метров, который будет оборудован 20 стойками регистрации и четырьмя телескопическими трапами.

Для пассажиров будет обеспечен высокий уровень комфорта. Сектор предполетного досмотра будет оснащен современными средствами досмотра пассажиров. Предусмотрена установка современной автоматической системы обработки багажа, при этом для ее установки будет сооружено отдельное здание, а это является инновационным решением для российских аэропортов. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница на 120 номеров и деловой центр.

Пропускная способность терминала составит 1 млн пассажиров в год. Это колоссальное достижение, которое потенциально способно вдохнуть новую жизнь в экономику региона.

«Строительство нового аэровокзала послужит очередным стартом для развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, и Камчатки в частности, а также поможет раскрыть привлекательность нашего края как туристического региона. Также хочу отметить, что реализация этого проекта окажет значительное влияние и на возможности для бизнеса, которые в крае еще не до конца развиты. Напомню, сейчас в регионе ведется масштабная и значимая работа с инвестициями, в том числе с инвестпроектами, которые реализуются в рамках действующих особых налоговых режимов «ТОР «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток». Здесь все взаимосвязано, ведь если развивается транспортная инфраструктура – развивается все остальное», – отметил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

Важно, что выбор площадки строительства обоснован результатами предварительных инженерно-геологических изысканий, включающих изучение обводненности грунтов и сейсмичности территории. Изыскания показали, что выбранная территория обладает наиболее благоприятными гидрогеологическими и сейсмическими условиями по сравнению с другими участками в районе аэродрома.

Новый аэровокзальный комплекс появится недалеко от действующего здания аэропорта. Схема генерального плана предполагает сокращение расстояния от нового аэровокзального комплекса до автомобильной дороги, соединяющей аэропорт с Петропавловском-Камчатским. Новое расположение терминала позволит значительно сократить время руления самолетов перед взлетом и после посадки, что будет способствовать снижению затрат авиакомпаний.

Выбранный вариант размещения нового пассажирского терминала предполагает наличие достаточной свободной территории для планирования дальнейшего долгосрочного развития главной воздушной гавани Камчатского края.

«Я очень рад, что нашей компании досталось право участвовать в приоритетном для страны проекте по развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Безусловно, Камчатка – уникальный регион, которому только предстоит полностью реализовать свой туристический потенциал. Сегодня символический старт, однако наш проект начнет реализовываться уже в ближайшее время», – сказал Евгений Чудновский.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта модернизации аэропорта превысит 10 млрд рублей, в том числе частные инвестиции – порядка 7 млрд. В марте текущего года на реализацию проекта в Камчатский край было перечислено почти 3,5 млрд. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году.





Мария ВЛАДИМИРОВА

В 2018 году АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» вошел в холдинг «Аэропорты регионов», который стал победителем инвестиционного конкурса на право модернизации главной авиагавани региона, проведенного Корпорацией развития Камчатки. Соглашение о реализации проекта между Корпорацией развития Камчатки и УК «Аэропорты регионов» было подписано 3 ноября 2017 года.

Справка

«Аэропорты регионов» – ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является группа компаний «Ренова». В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает современную высокотехнологичную инфраструктуру – пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы – создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.