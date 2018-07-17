Представлен новый руководитель управления МВД России по Камчатскому краю

Представлен новый руководитель управления МВД России по Камчатскому краю

Губернатор Владимир ИЛЮХИН провел рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем министра внутренних дел РФ Игорем ЗУБОВЫМ. На встрече был представлен новый руководитель краевого управления МВД полковник полиции Михаил КИСЕЛЕВ. Встреча прошла с участием председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия РАЕНКО.

В ходе встречи В. Илюхин, И. Зубов, В. Раенко и М. Киселев обсудили наиболее важные вопросы осуществления правоохранительной деятельности на территории края.

После встречи М. Киселев был представлен личному составу краевого управления. В расширенном совещании приняли участие представители законодательной, судебной и исполнительной власти региона, общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю, руководители правоохранительных ведомств, ветераны органов внутренних дел.

«Многолетний опыт работы М. Киселева, начинавшего службу с патрульного милиционера и на сегодняшний день имеющего за плечами огромный опыт работы в руководящих должностях, позволит правильно оценивать криминогенную ситуацию в регионе и принимать эффективные управленческие решения», – отметил в своем выступлении И. Зубов.

М. Киселев в ответном слове поблагодарил руководство Министерства за оказанное доверие и заверил, что ведомство в своей деятельности продолжит активное взаимодействие с органами государственной власти и институтами гражданского общества.


Справка

Полковник полиции Михаил Васильевич Киселев родился 27 мая 1963 года в Амурской области. В 1992 году окончил Высшую юридическую школу МВД России, в 2004 году – Академию управления МВД России.

В 1984 году пришел на службу в отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД Кунцевского райисполкома г. Москвы. Спустя два года назначен участковым инспектором одного из отделений милиции г. Москвы, а еще через два года стал старшим участковым инспектором.

В 1997 году назначен начальником отделения организации работы участковых инспекторов милиции ОВД муниципального округа «Кунцево» УВД Западного административного округа г. Москвы. С 2003 по 2006 годы – заместитель начальника УВД Западного административного округа г. Москвы – начальник милиции общественной безопасности. В 2006 году возглавил ОВД района Ясенево г. Москвы.

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