С нуля – за два сезона!

На Камчатке при поддержке краевого правительства открылся еще один высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод. Участие в торжественной церемонии открытия, прошедшей на прошлой неделе, приняли губернатор Владимир ИЛЮХИН и заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН.

Новое береговое производство Тымлатского рыбокомбината расположено в Карагинском районе на месте бывшего села Красного. Все промышленные и инфраструктурные объекты, как и поселок для работников, были фактически построены с нуля в рекордно короткие сроки: возведение рыбоперерабатывающего завода велось два сезона по пять месяцев, а все пусконаладочные работы были произведены в этом году.

Как итог – высокотехнологичное производство, которое без преувеличения можно назвать одним из лучших не только на Камчатке, но и во всей рыбопромышленной отрасли России.

«Наши камчатские рыбаки за последние годы вложили в «берег» больше 30 млрд рублей, создавая производства по последнему слову техники. Я очень признателен всем, кто принимал участие в строительстве и организации работы на этом заводе, ведь именно благодаря таким проектам Камчатка развивается. Это сотни рабочих мест, достойная заработная плата для людей, которые здесь трудятся, это налоги в бюджеты всех уровней. Всем работникам нового производства Тымлатского рыбокомбината я желаю, чтобы на заводе всегда была рыба: тогда будет и работа, и хорошая зарплата. Ну и, конечно, рыбацкой удачи!» – сказал губернатор Камчатского края В. Илюхин.

Объем инвестиций в реализацию проекта ООО «Тымлатский рыбокомбинат» составил 2,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей – это кредитные средства, а 1 млрд рублей – собственные.

«Мы очень благодарны правительству Камчатского края за помощь в субсидировании процентной ставки по кредитам. Это была серьезная экономическая поддержка при реализации нашего проекта», – поблагодарил генеральный директор ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александр Литвиненко.

Также А. Литвиненко выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе по проектированию, строительству и запуску завода в эксплуатацию. Заказчики привлекали как российские, так и зарубежные компании: из Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Находки, Республики Корея, Японии и Германии.

«Мощность нашего завода – 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн – по штучной продукции. Объем холодильника – 6 500 тонн. Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20–25 тонн в сутки. Площадь завода составляет 11,8 тысячи квадратных метров (без вспомогательных зданий). Кроме того, мы построили жиромучной цех. Сейчас специалисты производят наладку. Жиромучной цех может выпускать в сутки 10 тонн муки и 3 тонны рыбьего жира», – А. Литвиненко не просто рассказал о возглавляемом им предприятии, но и провел экскурсию для гостей, показав основные производственные цеха.

Завод предусматривает порядка 400 рабочих мест. Планируемые отчисления в бюджет края от деятельности нового предприятия – 125 млн рублей в год.

Отметим, что рыбоперерабатывающий завод на месте села Красного – уже четвертый инвестиционный проект ООО «Тымлатский рыбокомбинат», реализуемый в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края». Ранее реализованные проекты: приобретение холодильного оборудования и судна, строительство рыбоперерабатывающего комплекса.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края