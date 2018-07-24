Камчатские артисты представляют регион в центре «Океан»

Камчатские артисты представляют регион в центре «Океан»

Солисты ансамблей «Славянка» и «Рассветы Камчатки» принимают участие в тематической смене «Этнокруг» во всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан» во Владивостоке. Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики Камчатского края.

«В «Океан» улетели 15 ребят в возрасте от 12 до 17 лет. Для них погружение в программу смены начинается с самых первых дней. Участники готовятся, репетируют номера и ждут самой яркой и творческой океанской смены. Отряды-племена создадут уникальные отличительные символы, и на итоговом событии программы – празднике «Большой этнокруг» – продемонстрируют свою творческую визитку», – добавили представители министерства.

Тематическая смена «Этнокруг» проводится в ВДЦ «Океан» во второй раз. В этом году она проходит с 18 июля по 7 августа. Ее участниками стали коллективы-победители и призеры региональных, межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов.

По мнению организаторов, этнокультура – это богатый ресурс для творчества. Знакомясь с национальными традициями, дети смогут осознать, насколько «мозаична» Россия. Ребенок должен понимать, что он не только исполнитель и транслятор существующих культурных образов или кодов, но и сам творец культуры.

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