Камчатцы заняли третье место в финале игры «Победа»

Камчатцы заняли третье место в финале игры «Победа»

Юнармейский отряд «Патриот» из елизовской средней школы № 9 в составе 10 человек вернулся из Московской области с бронзой. Команда заняла третье место во всероссийском финале игры «Победа». Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики Камчатского края.

С 18 по 22 июля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Московской области школьники соревновались в шести дисциплинах. Среди испытаний – тактическая игра на местности, конкурс истории, представление своего региона и соревнования по стрельбе.

«Всероссийская военно-спортивная игра «Победа-2018» объединила 136 тысяч юнармейцев из 80 регионов России, став самой массовой за всю историю проведения. В финале конкурса приняли участие около тысячи человек из всех уголков России. Победа юнармейцев Камчатки – очень большое достижение. Поздравляем ребят, их педагогов и родителей с этой заслуженной победой», – сказали представители министерства образования и молодежной политики региона.

В рамках финала игры также состоялся III Всероссийский юнармейский слет, в котором приняли участие три члена команды и начальник штаба регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Константин Третьяков.

20

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых