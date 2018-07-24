Камчатцы заняли третье место в финале игры «Победа»

Юнармейский отряд «Патриот» из елизовской средней школы № 9 в составе 10 человек вернулся из Московской области с бронзой. Команда заняла третье место во всероссийском финале игры «Победа». Об этом рассказали в министерстве образования и молодежной политики Камчатского края.

С 18 по 22 июля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в Московской области школьники соревновались в шести дисциплинах. Среди испытаний – тактическая игра на местности, конкурс истории, представление своего региона и соревнования по стрельбе.

«Всероссийская военно-спортивная игра «Победа-2018» объединила 136 тысяч юнармейцев из 80 регионов России, став самой массовой за всю историю проведения. В финале конкурса приняли участие около тысячи человек из всех уголков России. Победа юнармейцев Камчатки – очень большое достижение. Поздравляем ребят, их педагогов и родителей с этой заслуженной победой», – сказали представители министерства образования и молодежной политики региона.

В рамках финала игры также состоялся III Всероссийский юнармейский слет, в котором приняли участие три члена команды и начальник штаба регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Константин Третьяков.