На Камчатке подведены итоги экзаменационной кампании 2018 года

В правительстве Камчатского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства региона Владимира ПРИГОРНЕВА. На встрече подвели итоги государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования в 2018 году.

В совещании также приняли участие министр образования и молодежной политики края Виктория Сивак, и. о. директора Камчатского центра информатизации и оценки качества образования Дмитрий Шеронов, представители министерства здравоохранения региона, управления МВД РФ по Камчатскому краю и представители органов местного самоуправления.

Всего в Камчатском крае итоговые экзамены сдавали 1 516 одиннадцатиклассников и 3 238 выпускников 9-х классов.

«В целом экзаменационная кампания прошла на высоком организационном уровне, без серьезных технологических сбоев и нарушений. Теперь нам необходимо проанализировать результаты и уже на их основе спланировать работу в 2018–2019 учебном году. Это важно для повышения качества образования школьников, прежде всего по тем предметам, по которым ребята набрали небольшое количество баллов», – сказал В. Пригорнев.

В этом году для проведения государственной итоговой аттестации на территории края было открыто 69 пунктов проведения экзаменов. Согласно требованиям порядка проведения ГИА, все они были оборудованы переносными и стационарными металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Каждая аудитория была оснащена многофункциональными устройствами для печати комплектов экзаменационных материалов и их сканирования в пунктах проведения экзаменов. Так, в текущем году на приобретение ноутбуков, принтеров и сканеров из краевого бюджета было выделено более 2,4 млн рублей.

По результатам проверочных испытаний максимальный балл за свои работы получили 6 камчатских выпускников.

«100-балльный результат в текущем году в Камчатском крае получили шесть выпускников общеобразовательных организаций. Из них пять выпускников получили 100 баллов по русскому языку, один набрал высший балл по обществознанию. Также ЕГЭ по химии на 100 баллов сдала выпускница прошлых лет», – сообщила министр образования и молодежной политики края В. Сивак.

Она добавила, что в 2018 году снизилось количество не сдавших ЕГЭ по географии, биологии, английскому языку. Кроме этого, увеличилось количество выпускников, получивших результат ЕГЭ от 90 баллов и выше по истории, обществознанию, английскому языку. Увеличился средний балл ЕГЭ по русскому языку, истории, географии и биологии.

Впервые в этом году количество наблюдателей от Российского союза молодежи превысило количество представителей родительской общественности. На базе Камчатского педагогического колледжа была организована работа ситуационного центра онлайн-видеонаблюдения, в котором в качестве общественных наблюдателей работали студенты вузов. Они осуществляли дистанционный контроль над процедурой проведения ЕГЭ в аудиториях, где велась трансляция в онлайн-режиме.

Напомним, выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, с 4 по 22 сентября.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края