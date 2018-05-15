Встряска от губернатора

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН в рамках рабочей поездки в Тигильский район провел совещание на тему подготовки населенных пунктов к отопительному сезону. Глава региона также оценил ход строительства 12-квартирного дома в с. Тигиль.

Один из главных вопросов, на который обратил внимание губернатор, – возможные риски по несвоевременному обеспечению углем местных котельных. На сегодняшний день эти риски связаны с организацией разгрузочных работ, которые осуществляют Камчатское морское пароходство и «Южные электрические сети Камчатки». На совещании, где в том числе присутствовали представители коммерческих структур, В. Илюхин поручил администрации Тигильского района, которая отвечает за подготовку к отопительному сезону, в кратчайшие сроки проработать варианты выхода из сложившейся ситуации и решить проблему обеспечения сел топливом.

«Задача у всех нас одна – своевременно обеспечить людей теплом, должным образом подготовиться и провести отопительный сезон. Других вариантов быть не может. Затягивать сроки разгрузочных работ недопустимо, на это я обращаю внимание всех участников сложившейся ситуации. И в этой части администрация района должна понимать меру своей ответственности», – сказал по итогам совещания губернатор.

Также В. Илюхин оценил ход строительства 12-квартирного дома в селе Тигиль, которое ведется с серьезным отставанием от плановых сроков.

«Краевое правительство со своей стороны своевременно выделяет муниципалитету средства, необходимые для окончания работ. Несмотря на наличие финансирования, в настоящее время, как мы видим, работы фактически не выполняются. К сожалению, муниципальные власти не контролируют должным образом ход строительства», – рассказал заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов.

Губернатор подчеркнул, что районные власти должны занять в этом вопросе более жесткую позицию, а претензионную работу в отношении подрядчика, нарушающего сроки строительства, проводить не формально, а применяя реальные санкции за невыполнение или несвоевременное выполнение работ. Строительство 12-квартирного жилого дома должно быть завершено в 3-м квартале 2019 года.

В целом В. Илюхин по итогам рабочей поездки поручил администрации района активизировать работу по решению проблемных вопросов. Это касается не только строительства и подготовки к отопительному сезону, но и в целом благоустройства сел и создания более комфортных условий для жителей Тигильского района.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края