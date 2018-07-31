Благоустроенная зона отдыха появится на Мишенной сопке

Завершаются работы по монтажу обзорной площадки на вершине Мишенной сопки. Как рассказали в МКУ «Управление благоустройства Петропавловска-Камчатского», ее создание – это один из этапов проекта комплексного благоустройства этой территории отдыха.

Глава города Виталий Иваненко провел выездное совещание с представителями управления благоустройства и подрядной организации на месте проведения работ.

«Отсюда открывается красивейший вид на Петропавловск, Авачинскую губу и вулканы. Это место, которое любят горожане и посещают туристы. Поэтому пребывание здесь должно быть комфортным и безопасным. Прошу обратить особое внимание на установку прочных ограждений, чтобы родители были спокойны за своих детей», – сказал В. Иваненко.

Смотровая площадка выполнена в форме короны. К ней прокладываются дорожки, устанавливаются ограждения. Подняться к смотровой площадке можно будет от беседок, расположенных чуть ниже.

«Для комфортного доступа посетителей к зоне отдыха будет вести тропинка с частичным обустройством ступеней, – отметили представители управления благоустройства. – Уже установлен металлический каркас тропинки, забетонированы стойки. Общая ее протяженность составит 142 метра по рельефной местности».

Завершающим этапом работ будет монтаж перил с коваными элементами вдоль тропинки. Металлические поверхности обработают антикоррозийным составом.

Будет осуществлен и ремонт уже существующей большой беседки. Оцилиндрованный брус, из которого она изготовлена, очистят, обработают антисептиком и покрасят. Срок окончания контракта – конец сентября.

Обустройство смотровой площадки на сопке Мишенной осуществляется в соответствии с программой комплексного благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2017 году в ее рамках на видовой площадке «Три Брата» был уложен настил, установлена скамья в форме сердца, смонтировано ограждение. Кроме того, на территории зоны отдыха на озере Безымянном появились 2 шестиугольные беседки, 48 лавок, 23 места для разведения костра и 3 навеса.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО