Горбуша пошла на запад

Рекордный объём лосося добыт на восточном побережье Камчатки

С начала путины в Карагинской подзоне выловлено 85 тысяч тонн горбуши. Это в 14 раз больше, чем в 2010 году. Об этом сообщили в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

Активная рыбалка сейчас ведется у восточного побережья Камчатки в Карагинском и Олюторском районах. На приемке работают порядка 50 судов. Пользователи уже добыли более 85 тысяч тонн горбуши. Как рассказал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын, отраслевой совет Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии принял решение о дополнительных объемах на вылов 37,5 тысячи тонн горбуши в Карагинской подзоне.

«Четные годы считаются нерыбными для восточного побережья Камчатки, однако в последнее время мы видим иную тенденцию. Начиная с 2010 года объем вылова на востоке в четные годы непрерывно растет. В 2010 году предприятия добыли 6 тысяч тонн горбуши, в 2012 – 16 тысяч тонн, в 2016 – уже 65 тысяч тонн. По нашим подсчетам, на востоке рыбалка продлится еще около недели. На западе уже фиксируются первые подходы лосося, там путина стартует со дня на день, как только закончится штормовая погода», – сказал В. Галицын.

В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах научное сообщество прогнозирует подход 150 тысяч тонн горбуши. Рыбохозяйственные предприятия Камчатки подготовились к старту путины. Люди на заводы уже доставлены, в ближайшее время ожидается подход судов из других регионов Дальнего Востока: Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.

«Всего за период путины на Камчатке планируется добыть порядка 290 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Такого стартового прогноза у нас еще не было, он является рекордным. Главный фактор, кроме подхода рыбы, который может помешать, – это погода, на западном побережье сложные метеорологические условия. Но я уверен, что у камчатских рыбохозяйственных компаний все получится», – добавил В. Галицын.

Напомним, Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности России. В 2017 году регион показал рекордные объемы вылова – более 1,2 млн тонн, превысив показатель 2016 года на 13 процентов. Лососевая путина-2017 также стала одной из лучших за последнее столетие: камчатскими рыбаками были добыты порядка 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Первое место Камчатский край занимает и по добыче минтая, вылов которого по итогам прошлого года составил 535 тысяч тонн.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края





На этой неделе на реках Западной Камчатки начался рунный ход горбуши. Долгожданная рыба, почувствовав тепло, начала массово заходить на нерест. Подходы рыбы оправдывают прогноз ТИНРО-центра, ранее заявившего о рекордной численности популяции горбуши, направляющейся на нерест в этом году. Напомним, по прогнозам ученых, рыбакам Камчатки предстоит выловить около 150 тысяч тонн горбуши с заданной стороны полуострова. Уже во вторник рыбаки Октябрьского сообщали о том, что ставные невода заполнились рыбой, в устьях рек визуально наблюдается ее массовый ход. Теперь дело за переработкой, которая должна успеть принять и обработать пойманную рыбаками горбушу.