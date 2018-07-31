Создана рабочая группа для обсуждения изменений в пенсионное законодательство

По поручению губернатора Владимира ИЛЮХИНА в Камчатском крае создана рабочая группа, результатом работы которой должны стать предложения от региона по значимому социальному законопроекту, меняющему пенсионное законодательство. Накануне состоялось ее первое заседание.

«Главная задача сейчас – максимально информировать население об изменениях в пенсионном законодательстве. Камчатский край они затронут не так, как большинство других субъектов страны. Во-первых, мы живем на особой территории – на севере, условия жизни здесь требуют отдельного рассмотрения. Во-вторых, на Камчатке живут представители коренных малочисленных народов, и это тоже требует особого рассмотрения. Есть целый ряд жителей региона, на которых изменения в пенсионном законодательстве не отразятся вообще, но люди об этом даже не знают. Задача этой рабочей группы – дать гражданам максимальное количество информации, ответить на каждый вопрос и не оставаться в стороне», – подчеркнул В. Илюхин.

В заседании рабочей группы также приняли участие председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко, первый вице-губернатор Ирина Унтилова, руководство регионального отделения Пенсионного фонда России, главы профильных министерств и представители общественных организаций.

В. Раенко напомнил, что общественное обсуждение законопроекта проходило весь июль на партийных площадках. Встречи с населением состоялись в Петропавловске, Елизове, Вилючинске и Усть-Камчатске. По итогам собран перечень предложений от граждан, которые касаются не только пенсионного возраста, но и в целом повышения качества жизни старшего поколения.

«На общественных площадках и круглых столах, которые пройдут в ближайшее время, нужно максимально по пунктам разобрать существующий проект закона. То, что пенсионная система требует настройки, – факт. Но все вместе мы можем представить свое видение. Безусловно, мы попытаемся отстоять преференции северянам в большем объеме, чем предусмотрено в законопроекте на данный момент. Тем более что у нас консолидированная позиция с Чукоткой, Магаданом и Якутией о том, что к северным территориям нужен особый подход. Для того чтобы осуществить прорыв в экономическом развитии, чтобы сделать регион сильным и современным, нам необходимо привлекать сюда трудоспособных и крепких людей. Но для этого нужна мотивация», – сказал В. Раенко.

В ходе заседания губернатор поручил максимально активно включиться в работу муниципалитетам, руководителям общественных и отраслевых объединений.

Предложения, которые получат самую массовую поддержку, будут облечены в форму проекта закона и направлены в качестве поправок в Госдуму.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края