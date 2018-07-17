Подходит к завершению строительство трассы для «Гонки героев» на полигоне Радыгина

Завершается строительство 10-километровой экстремальной трассы «Гонки героев». Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия. В этом году на дистанции участников ждут около 40 препятствий, многие из которых появятся на гонке впервые.

«Говоря о самых «ярких» новинках, стоит отметить так называемый «балкон с грушами», – добавили в оргкомитете. – Для его преодоления одновременно необходимы скорость, ловкость и умение концентрироваться, иначе рискуешь быть сбитым «грушей» и оказаться в воде. К слову, в этот раз воды будет много. Также установлено несколько рукоходов различных конфигураций. Ну, и завершающим этапом для участников будет традиционный «Эверест», однако высота его в этот раз составит 10 метров».

Кроме того, участникам предстоит преодолеть наклонные и вертикальные стенки, канатные переправы, переходы по сеткам, траншеи, трамплины и т.д. И, конечно же, «боевую» атмосферу забегу придаст присутствие на трассе военной техники, имитация взрывов и стрельбы, дымовые завесы.

В настоящее время уже установлены функциональные палатки: камера хранения, раздевалки, душевые, зона регистрации участников. Идет подготовка территории, специально выделенной для парковки. По словам организаторов, она будет вмещать порядка 4 тысяч автомобилей.

Напомним, «Гонка героев-2018» стартует в Петропавловск-Камчатском городском округе уже в ближайшую субботу, 11 августа, на полигоне Радыгина. В пятницу, 10 августа, завершится регистрация для участия в чемпионате, масс-старте и детской гонке. Зарегистрироваться можно на сайте лигагероев.рф.





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО