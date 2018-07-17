Подходит к завершению строительство трассы для «Гонки героев» на полигоне Радыгина

Подходит к завершению строительство трассы для «Гонки героев» на полигоне Радыгина

Завершается строительство 10-километровой экстремальной трассы «Гонки героев». Об этом рассказали в оргкомитете мероприятия. В этом году на дистанции участников ждут около 40 препятствий, многие из которых появятся на гонке впервые.

«Говоря о самых «ярких» новинках, стоит отметить так называемый «балкон с грушами», – добавили в оргкомитете. – Для его преодоления одновременно необходимы скорость, ловкость и умение концентрироваться, иначе рискуешь быть сбитым «грушей» и оказаться в воде. К слову, в этот раз воды будет много. Также установлено несколько рукоходов различных конфигураций. Ну, и завершающим этапом для участников будет традиционный «Эверест», однако высота его в этот раз составит 10 метров».

Кроме того, участникам предстоит преодолеть наклонные и вертикальные стенки, канатные переправы, переходы по сеткам, траншеи, трамплины и т.д. И, конечно же, «боевую» атмосферу забегу придаст присутствие на трассе военной техники, имитация взрывов и стрельбы, дымовые завесы.

В настоящее время уже установлены функциональные палатки: камера хранения, раздевалки, душевые, зона регистрации участников. Идет подготовка территории, специально выделенной для парковки. По словам организаторов, она будет вмещать порядка 4 тысяч автомобилей.

Напомним, «Гонка героев-2018» стартует в Петропавловск-Камчатском городском округе уже в ближайшую субботу, 11 августа, на полигоне Радыгина. В пятницу, 10 августа, завершится регистрация для участия в чемпионате, масс-старте и детской гонке. Зарегистрироваться можно на сайте лигагероев.рф.


Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО

60

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых