Календарь 14-19 августа 2018 г.

13 августа

60 лет назад на основании приказа Министерства просвещения РСФСР № 268 от 13 августа 1958 г. был организован Камчатский государственный педагогический институт. Торжественное открытие состоялось 31 августа, а первые занятия — 15 октября 1958 г.

14 августа

126 лет со дня рождения Прокопия Трифоновича Новограбленова, известного камчатского педагога, путешественника и краеведа (1892-1934 гг.).

В 1914 году дала ток первая петропавловская электростанция, хозяином которой был чиновник особых поручений при губернаторе Камчатской области А. Журавский.

15 августа

106 лет со дня рождения Михаила Анатольевича Орлова (1912–1996 гг.), бывшего 1-госекретаря Камчатского обкома КПСС, возглавлявшего парторганизацию полуострова 15 лет – с января 1956 до февраля 1971 гг..

16 августа

Родился Евгений Викторович Калинин, председатель камчатского регионального отделения Российского Красного креста (1969 г.).

В 1909 году к своим обязанностям приступил прибывший в Петропавловск губернатор области Василий Перфильев. Он был назначен главой Камчатки после восстановления областного управления.

В 1931 году в Петропавловске совершил посадку американский летчик Чарльз Линдберг, совершавший перелет через Тихий океан на гидросамолете.

17 августа

Родился Валерий Андреевич Пономарев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Камчатского края (1959 г.).

В 1914 году в Петропавловске был открыт первый кинотеатр, началась демонстрация кинофильмов.

55 лет назад (1963 г.) вошло в строй новое здание морского вокзала в Петропавловске. Комплекс составляли многоэтажное здание на 1200 пассажиров с рестораном «Океан» и здание багажно-операционного отделения с гостиницей на 100 мест.

18 августа

День Курильского десанта – официальная памятная дата Камчатского края. В этот день в 1945 году началась Курильская десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота, которая завершилась 1 сентября.

В 1995 году началась организация природных парков полуострова. Постановлениями главы администрации Камчатской области В. Бирюкова были образованы первые два природных парка.

19 августа

В 1999 году в Москве состоялось первое собрание камчатского землячества «Гамулы». Началось организационное оформление камчатской диаспоры.