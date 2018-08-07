В Петропавловске разбирают старый аварийный бассейн

В Петропавловске разбирают старый аварийный бассейн

На Камчатке начался демонтаж дворца спорта с бассейном. На месте аварийного здания на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.

Подрядная организация уже установила ограждение территории, подключила временное электроснабжение, начала демонтаж плит фундамента. В плане работ – снос дворца спорта и здания котельной, подготовка площадки под строительство. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы Камчатского края.

В ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку проектной документации для строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

«Планируется, что объект будет включать три спортивных сооружения: 25-метровыйплавательный бассейн на 8 дорожек и спортивные залы. Жители города давно ждут такого комплекса. Конечно, плавательных бассейнов недостаточно, но постепенно эта проблема решается. Напомню, что в январе 2018 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в селе Мильково. Еще один ФОК с 25-метровым плавательным бассейном и 4 спортивными залами планируется построить в бывшем Ленинском районе Петропавловска-Камчатского на месте стадиона «Водник». В этом году разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, направлена заявка в Министерство спорта России для получения софинансирования из федерального бюджета», – сказала и.о. министра спорта Камчатского края Наталья Глубокая.

Она добавила, что на данный момент в крае плаванием занимаются более 4 тысяч человек.


Справка

Здание дворца спорта с плавательным бассейном было построено в Петропавловске на ул. Ленинградская в 1965 году. Оно состояло из трех блоков: бассейна, спортзала и обслуживающих помещений. В начале 1990-х годов бассейн был закрыт для сейсмоусиления, а спортивный зал работал до 2015 года. В нем проводились занятия по игровым видам спорта и скалолазанию. Позже и он был закрыт. До настоящего времени здание не эксплуатировалось и находилось в аварийном состоянии.

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