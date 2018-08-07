Дворец молодёжи готовится к сдаче

Дворец молодёжи готовится к сдаче

Владимир ИЛЮХИН оценил ход строительства и реконструкции объектов в центре Петропавловска-Камчатского. В рамках выездных рабочих совещаний губернатор Камчатского края проверил ход строительства этнопарка на берегу Култучного озера, а также капитального ремонта Дворца молодежи и реконструкции стадиона «Спартак».

Так, на месте последнего появится новый современный комплекс, способный вместить 3 тысячи зрителей, а также поля для минифутбола и волейбола, площадка для игры в баскетбол, теннисный корт, секторы для прыжков в высоту и длину, скейтодром, уличные тренажеры и беговая дорожка.

«Фронт работ колоссальный, поэтому Правительство края готово оказать подрядчику всю необходимую поддержку. Снос старого стадиона мы начали в 2013 году, он не соответствовал нормам, трибуны и вовсе были небезопасны. Много времени понадобилось на решение проблем с подземными коммуникациями, эти работы еще продолжаются. Новый проект разработан с учетом климатических особенностей Камчатки, чаша стадиона будет перенесена ближе к Култучному озеру. Мы рассчитываем, что новый «Спартак» станет частью студенческого городка, ведь рядом находятся учебные заведения», – сказал В. Илюхин.

Контрактный срок ввода стадиона в эксплуатацию – осень 2020 года. Губернатор Камчатского края дал поручение ускорить работы и закончить реконструкцию в первом полугодии 2020 года.

«Заканчивается демонтаж старого фундамента, сразу после него приступим к прокладке систем канализации, начнем бетонировать фундаменты мачт освещения. Мы планируем в этом году завершить все земляные работы», – сказал генеральный директор компании-подрядчика Юрий Белевцев.

Губернатор подчеркнул, что необходимо более детально проработать транспортную схему подъезда к стадиону не только со стороны улицы Набережная, но и со стороны Ленинградской.

Накануне В. Илюхин побывал на строительной площадке этнопарка, который возводится на берегу Култучного озера. На этой территории появятся жилища коренных народов Севера, острог и дом мастеров, ресторан, два здания, детская игровая зона, фонтан и туристский информационный центр.

«Инвестор и подрядчик активно работают, есть вопросы, связанные со строительством коммуникаций, но решение этих проблем уже найдено. Этнодеревня должна стать центром притяжения как для жителей края, так и для туристов всех возрастов, ведь спектр предлагаемых на ее базе услуг достаточно широк. Кроме того, вместе с ней появятся точки питания и торговли, в которых город испытывает потребность уже сейчас. Если рассматривать в целом этнодеревню, Никольскую сопку, стадион «Спартак», гостиницу «Новый дом» — все объекты, которые сейчас строятся или ремонтируются в центре города, — то появляется понимание, как преобразится исторический центр краевой столицы к 2020 году», — добавил губернатор края.

Финальной точкой выездного совещания В. Илюхина стал бывший Гарнизонный дом офицеров Петропавловска-Камчатского, который после капитального ремонта станет Дворцом молодежи. Сейчас подрядчик завершает отделку фасада и внутренней части здания, занимается благоустройством территории. Заканчивается ремонт концертного и актового залов на 292 и 74 места соответственно.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

выездное совещание
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