Молодёжь Камчатки – за безопасные дороги

По инициативе депутата Законодательного собрания Камчатского края, регионального куратора федерального проекта «Безопасные дороги» Андрея ЛИМАНОВА волонтеры Дворца молодежи опросили жителей Петропавловска-Камчатского о причинах, которые побуждают пешеходов нарушать правила дорожного движения.

Совместное с краевым управлением ГИБДД мероприятие прошло 10 августа возле нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Рыбаков. Участие в анонимном опросе приняло около 250 человек. Горожанам было предложено ответить на такие вопросы: «Считаете ли вы необходимым всегда соблюдать правила дорожного движения», «По какой причине пешеходы чаще всего переходят дорогу в неположенном месте», «Как бы вы оценили свои знания правил дорожного движения» и другие.

Результаты опроса будут переданы региональному куратору программы, депутату краевого парламента А. Лиманову, представителям камчатской ГИБДД, а также других контролирующих инстанций. Главная цель акции — выявить основные причины нарушений правил дорожного движения пешеходами, чтобы в дальнейшем скорректировать ситуацию. Например, может быть рассмотрена возможность установки светофоров там, где людям удобней переходить дорогу.

Как отметил директор Дворца молодежи, депутат Заксобрания края Дмитрий Тимофеев, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе. «В последнее время среди молодежи в России набирают популярность такие акции, как «Пешеход, на переход!», «Засветись!», «Притормози!». Не остались в стороне и наши камчатские ребята, которые активно помогают инспекторам краевого управления ГИБДД в проведении таких вот социально-значимых мероприятий», — сказал Д. Тимофеев.