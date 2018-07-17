Евгений НОВОСЁЛОВ отправил 1 млн рублей на ремонт актовых залов двух краевых школ

Евгений НОВОСЁЛОВ отправил 1 млн рублей на ремонт актовых залов двух краевых школ

При финансовой поддержке депутата Законодательного собрания Камчатского края Евгения НОВОСЕЛОВА к 1 сентября отремонтируют актовые залы в школах № 30 и 33. Средства на ремонт выделены в рамках реализации программы наказов избирателей.

На прошлой неделе народный избранник побывал в школе № 33, где осмотрел уже практически полностью готовый к проведению праздничных мероприятий актовый зал. Как сообщила директор школы Ирина Козырь, в помещении оштукатурили и покрасили стены и полы, установили два кондиционера. «Зал небольшой, а когда здесь собираются люди, довольно быстро становится душно, поэтому мы установили кондиционеры», – пояснила руководитель образовательного учреждения.

По словам И. Козырь, помощь депутата, которую он оказывает на протяжении ряда лет, очень важна для школы. «Евгений Аликович – человек дела, это не первая помощь, которую он нам оказывает. Приятно, когда школе помогают, с пониманием относятся к нашим просьбам. При финансовой поддержке Евгения Новоселова проводится страхование детей и работников нашей школы и детского сада, организуются ознакомительные поездки школьных классов по Авачинской бухте», — рассказала И. Козырь.

Такая же сумма на обновление актового зала была направлена и для школы № 30, ведь школьная жизнь – это не только уроки. Актовый зал – место больших встреч, здесь проводятся конкурсы, собрания, фестивали, выпускные вечера, а значит, он должен быть располагающим и уютным. Поэтому на совете школы и было решено направить дополнительные деньги, полученные от депутата, на ремонт этого помещения.

В 5 избирательном округе помощь школам, больницам, детским садам, спортивным учреждениям – это не единоразовая акция, а постоянная планомерная работа. Всего на нужды жителей округа депутат Евгений Новоселов и сенатор Совета Федерации Валерий Пономарев уже в этом году направили более 4 млн рублей. На эти средства были приобретены продуктовые наборы ветеранам, выполнен ремонт квартир, куплена бытовая техника малоимущим гражданам. Кроме того, жительнице Вилючинска перечислено 2 млн рублей для лечения сына в Германии. 300 тысяч рублей передано жительнице Петропавловска для обследования в клинике Израиля. Материальная помощь от 50 тысяч рублей и более оказывается нуждающимся людям с ограниченными возможностями здоровья.

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