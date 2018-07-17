Аэропорт Елизово: начались работы по расширению действующего аэровокзала

Аэропорт Елизово: начались работы по расширению действующего аэровокзала

В главной воздушной гавани Камчатки — аэропорту Елизово — начались работы по расширению действующего аэровокзального комплекса. К действующему зданию планируется пристроить дополнительные помещения общей площадью порядка 3 тысяч кв. метров, где расположатся зона пограничного контроля пассажиров международных рейсов, зона повышенной комфортности, ВИП-зона, точки общественного питания и розничной торговли.

Временный павильон смонтируют на период строительства нового пассажирского терминала (до 2021 года) для улучшения комфорта пассажиров как на внутренних, так и на международных рейсах, а также для повышения пропускной способности главной воздушной гавани Камчатки. Действующая инфраструктура аэропорта не позволяет наращивать пассажиропоток, в том числе и по международным направлениям.

В настоящее время в соответствии с требованиями транспортной безопасности по периметру стройплощадки павильона установлено ограждение, начаты работы по демонтажу металлического забора и отдельно стоящих сооружений, осуществляется вынос сетей. Кроме того, активно ведется разработка документации. Активная фаза строительства начнется в конце августа.

«Согласно графику, сдать объект в эксплуатацию планируется в марте 2019 года – в канун весенне-летнего сезона, на который ежегодно приходятся пиковые нагрузки аэропорта по обслуживанию пассажиров. Параллельно будет вестись строительство современного международного аэровокзального комплекса. Ждать окончания его возведения и не предпринимать ничего сейчас для повышения комфортности условий ожидания вылета наших пассажиров мы не можем», – сказал и.о. министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Анатолий Банников.

Напомним, что холдинг «Аэропорты Регионов» в 2017 году признан победителем инвестиционного конкурса на право модернизации главной аэрогавани полуострова, проведенного «Корпорацией развития Камчатки». Соглашение о реализации проекта между Корпорацией и УК «Аэропорты Регионов» подписано 3 ноября 2017 года.

Проект модернизации воздушного порта предусматривает строительство нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью около 45 тысяч кв метров, оснащенного на первом этапе четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр. Общий объем частных инвестиций в реализацию проекта модернизации аэропорта превысит 7 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию новый терминал планируется в 2021 году.

Кроме того, в программу модернизации международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) включены работы по строительству временного сборно-разборного павильона, совершенствованию инфраструктуры, закупке новой техники, и другие мероприятия.

реконструкция
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