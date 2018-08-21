В городском Доме ребенка идет ремонт

В Петропавловск-Камчатском городском Доме ребенка полным ходом ведется ремонт детских помещений. По санитарным нормам косметический ремонт в таких учреждениях положено проводить раз в два года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

«В этом году будут отремонтированы 4 группы, в трех из них, а также в спальнях и игровых залах, идет косметический ремонт с обновлением обоев, линолеума и побелкой потолков. Еще одну группу готовят к капитальному ремонту, в ходе которого будут полностью заменены сантехника, кафель и ванна. В зале и спальне поменяют полы, освещение и потолок. Также будут отремонтированы два рабочих кабинета, где очень давно не было ремонта», — сообщила и.о. главного врача ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка» Елена Лугачева.

В Доме ребенка положительно отзываются о качестве работ, отмечая, что подрядчик соблюдает чистоту даже во время ремонта.

«Никаких неудобств во время этих работ дети не испытывают. В каждой группе находятся по 6-7 человек. Пока одна группа ремонтируется, дети временно находятся в другой. Во время производства шумных работ ремонтники прерываются, давая малышам возможность отдохнуть во время тихого часа. Работа идет быстро, и через 3-4 дня обновленное помещение будет готово принять своих хозяев», — добавила Е. Лугачева.

Средства на косметический и капитальный ремонты направлены из краевого бюджета.





Справка

ГКУЗ «Петропавловск-Камчатский городской дом ребенка» образовано в 1935 году как Дом малютки и было рассчитано всего на 10 мест. Сюда помещались дети раннего возраста, оставшиеся без попечения родителей. На сегодняшний день учреждение рассчитано на 60 коек, имеет лечебно-реабилитационное отделение, отделение коррекционной педагогики, социально-правовую службу, административно-хозяйственное отделение и службу развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождения замещающих семей.