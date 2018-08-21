Камчатка – лидер среди субъектов Дальнего Востока по количеству резидентов ТОР

Камчатка – лидер среди субъектов Дальнего Востока по количеству резидентов ТОР

Текущую социально-экономическую ситуацию в субъекте, исполнение бюджета за первое полугодие и ход реализации государственных программ на территории Камчатки обсудили на заседании правительства края.

Оно прошло под председательством первого вице-губернатора региона Ирины Унтиловой. В ходе своего доклада министр экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелев отметил, что субъект демонстрирует положительную динамику основных социально-экономических показателей.

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика валового регионального продукта, ежегодный прирост ВРП составляет около двух процентов. Это обеспечено реальным сектором экономики — рыбопромышленники края год от года обеспечивают лидерство Камчатки по объему вылова водных биоресурсов.

«Определенные успехи очевидны на потребительском рынке полуострова — растет оборот розничной торговли и общественного питания. Во многом такой рост обеспечивают наши сельхозтоваропроизводители. Ежегодно в структуре общего объема продуктов питания увеличивается доля продукции местного производства. Также наметилась положительная динамика инвестиций в основной капитал. Во многом она обеспечена реализацией инвестиционных проектов на территории Камчатки. Так, наш край является лидером по количеству резидентов ТОР среди субъектов Дальнего Востока», – сказал Д. Коростелев.

По информации АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Камчатский край лидирует по количеству резидентов с отрывом в 24 компании. Так, в рамках ТОР «Камчатка» реализуются 67 проектов. На втором месте среди субъектов ДФО – Приморский край, сертификаты резидентов ТОР там получили 43 компании.

Второе место среди дальневосточных субъектов Камчатка занимает и по количеству инвесторов, «зашедших» в СПВ – 101 компания. Первое место с 484 резидентами режима «Свободный порт Владивосток» занимает Приморье.

заседание правительства
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