Доктор, осмотрите меня повнимательней!

В конце августа в Камчатском краевом онкологическом диспансере прошла очередная, пятая по счёту, научно-практическая конференция «Современные возможности в лечении онкологических больных».

На врачебном форуме, ставшем уже традиционным, присутствовали приглашённые специалисты из ведущих лечебных учреждений, онкологических центров Сибири, Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. Так же широк был и спектр обсуждаемых проблем.

— Мы очень рады дорогим нашему сердцу гостям, которые не нуждаются в особом представлении: это поистине звёзды, определяющие сегодня очень многое в онкологической науке. И то, что сегодня мы вместе, – бесценно. Впереди много большой, сложной, но интересной работы, которой большинство из нас посвятило всю свою профессиональную жизнь, — сказала во вступительном слове на открытии конференции главный врач Камчатского онкодиспансера Наталья ЗИГАНШИНА.

— У нас на Камчатке люди не ищут лёгких путей: те, кто пришёл в онкологию, уходят на пенсию именно из этого учреждения. Есть в нашем крае и ещё одна особенность: не каждый регион может похвастаться министром здравоохранения, с которым можно говорить на одном языке обо всех своих проблемах, у которого в приоритете – всегда эту проблему решить. И мы надеемся, что в Камчатском краевом онкодиспансере изменения будут случаться только в большую и лучшую сторону.

— Знаменательно то, что наш край не отстаёт от ведущих онкологических центров страны, мы стараемся идти в ногу со временем, внедрять новые технологии и методики, рады гостям, которые к нам приезжают и делятся своими знаниями, — сказала в приветственном слове министр здравоохранения Камчатки Татьяна ЛЕМЕШКО. — Мы уделяем огромное внимание развитию здравоохранения в регионе, и всё то, что возможно сегодня реализовать на территории края, приобрести, внедрить, привлечь специалистов – мы делаем и достигаем результата. Сегодня у нас показатели смертности по онкологии ниже и общероссийских, и по Дальневосточному федеральному округу. Эта статистика подтверждает правильность направления развития онкологической службы, принятого нами на территории региона. Согласитесь: можно много говорить о достижениях, но цифры – упрямая вещь, и они говорят сами за себя.

Татьяна Владимировна сообщила также, что ежегодно на развитие онкологической службы полуострова краевое министерство выделяет более 100 миллионов рублей, обеспечивает бесплатными лекарственными препаратами всех онкологических больных и третьим приоритетным направлением считает привлечение кадров, их обеспечение и обучение. И подчеркнула, что вклад команды профессионалов онкодиспансера в достижение поставленных правительством новых задач по снижению смертности населения, неоценим.

Открыл цикл лекций кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский.

В приветственном слове Александр Валерьевич отметил, что наше государство обратило пристальное внимание на развитие онкологической службы, и это ведёт не только к выделению дополнительного финансирования, но и к повышенной ответственности, требованию от онкологов определённых показателей в цифрах.

— Понятно, что мы и до этого работали максимально хорошо, я вообще с трудом представляю себе врача, который делает своё дело по-другому. Меня всегда удивляет, когда приходит пациент и говорит: «Доктор, а осмотрите меня повнимательней!» Как будто больного можно осмотреть как-то иначе! И всё же нам надо будет засучить рукава. Онкология – это та специальность, где усилия специалистов приводят к существенному изменению судьбы каждого человека. И, соответственно, к изменению популяционных показателей в цифрах в лучшую сторону. Эта конференция — один из маленьких кирпичиков на пути к достижению поставленной цели.





Пока гром не грянул…

После окончания лекции по поводу тактики обследования и хирургического лечения молочной железы – патологии, стоящей на первом месте по распространённости онкологических заболеваний среди женщин — Александр Валерьевич согласился на короткое интервью.

— Доктор, несмотря на прогресс онкологической науки, люди боятся рака и не спешат обращаться к врачу-онкологу, пока ( нередко) уже не становится поздно…

— Этот вопрос очень важен. Действительно, мы живём в стране, где, к сожалению, не развита культура обращения к врачу-специалисту, пока ничего не болит. У нас много пословиц, отражающих наш национальный менталитет на эту тему: пока гром не грянет, пока жареный петух не клюнет… А для онкологов большая беда, если люди приходят с уже появившимися жалобами. Дело в том, что у онкологических заболеваний на ранней стадии практически никаких беспокоящих симптомов нет. И мы нередко вынуждены лечить запущенный недуг с нерадостным результатом. Поэтому и создаётся миф, что рак – это смертельно, раз заболел – значит, умрешь.

На самом деле ситуация далеко не такова, и с каждым годом она меняется в лучшую сторону.

Нам очень хотелось бы, чтобы у любого человека в голове жила мысль: регулярно, пока ничего не болит, приходить в поликлинику и проходить те необходимые обследования, которые входят в стандарт по вашему возрасту. Это приведёт либо к раннему обнаружению рака и успешному его излечению, либо к предотвращению болезни.

Если же болезнь обнаружена на более поздней стадии, мы вынуждены использовать весь арсенал мероприятий, имеющихся у онкологов, куда входит и хирургический компонент, и лучевое лечение, и лекарственная терапия. Да, все эти методы лечения постоянно развиваются. То, что раньше казалось фантастикой, например, 3-D печать органов и тканей на принтере, становится нормой. Если 20 лет назад в арсенале врача-онколога для лечения всех опухолей было меньше полусотни лекарственных препаратов, то сегодня около 50 препаратов регистрируется ежегодно! Шанс есть всегда, и возможность излечения с каждым днём реально увеличивается.

— Насколько камчатские онкологи соответствуют, на Ваш просвещённый взгляд, современным требованиям?

– В Камчатском крае очень хорошее лекарственное обеспечение. Подавляющее число пациентов получает всю необходимую терапию. Да, есть сложности, связанные с отдалённостью и небольшим контингентом населения. Идеология развития онкологической науки в регионах заключается в том, чтобы на высочайшем уровне организовать лечение здесь, а если это невозможно — отправлять пациентов в более крупные и лучше оснащённые центры, сейчас по всей стране идёт большая работа по налаживанию оптимальной системы маршрутизации пациентов.

И мне очень приятно встретить здесь, на краю земли, настоящих энтузиастов и профессионалов своего дела. Администрации Камчатского онкодиспансера удалось создать уникальный коллектив, в котором работают люди интересующиеся, ищущие, совершенствующие свой профессионализм. Знаю, что есть кадровые сложности – мал приток молодых специалистов. Но если они приходят, то остаются в онкологии – это самая динамично развивающаяся область медицины. И работа в Камчатском онкодиспансере, безусловно, поможет реализовать профессиональные амбиции и даст перспективы роста любому молодому врачу.

В перерывах между лекциями удалось встретиться и с профессором, доктором медицинских наук, врачом-онкологом городской клинической больницы им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения Москвы Игорем Русаковым. И задать ему вопрос о серьёзности другой онкологической проблемы – рака предстательной железы у мужчин, которых в нашем Камчатском крае традиционно больше, чем женщин.

— В целом по нашей планете каждый шестой мальчик, который сейчас рождается, в течение своей жизни заболеет раком предстательной железы. Это очень серьёзно! Правда, мы в нашей стране на сегодняшний день уступаем западной Европе и Северной Америке, где заболеваемость даже выше западноевропейской. Но всё же сейчас в России идёт небывалый рост заболеваемости раком предстательной железы (РПЖ): 8-9% прироста в год!

— И что же с этим делать?

— РПЖ – это патология, которая при правильном отношении может выявляться достаточно рано, в те сроки, когда лечение максимально эффективно.

Это заболевание имеет ярко выраженный маркер – есть белок, который называется простат-специфический антиген (ПСА), мы можем его определить в крови и, таким образом, заподозрить неладное.

Если каждый мужчина, начиная с 45-летнего возраста, раз в год сдаст анализ на этот тест, то всё будет нормально. Такой несложный приём может изменить ситуацию с ростом РПЖ! Прецеденты были: в США, например, 92-94% больных РПЖ выявляются на 1-2 стадиях. Представляете эти цифры? Если 20 лет назад в США от РПЖ умирало 54 тысячи мужчин в год, то после введения системы тестирования эта цифра сократилась до 24 тысяч!

И мы в России тоже движемся в этом направлении. На Камчатке, конечно, есть свои сложности: низкая плотность и высокая разбросанность населения, разные этнические группы. Но и здесь проблема может быть решена.

— При раннем обнаружении грозной патологии представитель сильного пола может надеяться на сохранение всех своих мужских функций?

— В ряде случаев – да. Мы научились делать операции, которые сохраняют больному сексуальную активность.





Достаточно приключений

А вот мнение молодого специалиста, отработавшего в Камчатском онкологическом диспансере три года, — Яны Гвоздевой. Молодой врач-онколог, оперирующий хирург торакального отделения диспансера также приняла участие в конференции.

Яна Андреевна – хабаровчанка, окончила Дальневосточный медицинский институт. Сразу после интернатуры вышла на контакт с главным врачом Камчатского онкодиспансера и приехала сюда поработать по контракту.

— Насколько комфортно Вам работается в коллективе и как Вы оцениваете перспективы своего профессионального роста?

— Отношение руководства хорошее, очень тёплое, откровенно говоря, меня всё устраивает. Перспективы продвижения в профессиональной сфере здесь гораздо выше, чем на Дальнем Востоке. Там специалистов много, и они не заняты делом настолько, насколько мы здесь. Работы тут больше, разнообразнее опыт, потому что случаи бывают самые различные, и приходится ломать над ними голову, связываться с коллегами из западных регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, созывать конференции для того, чтобы обсуждать клинические случаи и общие проблемы онкологической науки. Для молодого специалиста, я уверена, это очень важно! Просто оптимальный вариант работы для меня. Сейчас мне предложили ещё учёбу по ультразвуковой диагностике, это дополнительное обследование, очень удобно и консультировать, и смотреть пациента посредством ультразвука одновременно, не ожидая долгой очереди в перегруженное отделение УЗИ.

— Насколько приемлема для Вас сложнейшая профессия онколога, нет желания сменить медицинскую специализацию?

— Никакого! Онкология охватывает практически все сферы и области человеческого организма, это очень интересно, приходится соотносить онкопатологию с иными различными заболеваниями — и терапевтического, и хирургического, и других профилей. Поэтому приключений достаточно! И меня это устраивает.





На конференции побывала Татьяна БОЕВА