Доктор, осмотрите меня повнимательней!

В конце августа в Камчатском краевом онкологическом диспансере прошла очередная, пятая по счёту, научно-практическая конференция «Современные возможности в лечении онкологических больных».

На врачебном форуме, ставшем уже традиционным, присутствовали приглашённые специалисты из ведущих лечебных учреждений, онкологических центров Сибири, Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. Так же широк был и спектр обсуждаемых проблем.

— Мы очень рады дорогим нашему сердцу гостям, которые не нуждаются в особом представлении: это поистине звёзды, определяющие сегодня очень многое в онкологической науке. И то, что сегодня мы вместе, – бесценно. Впереди много большой, сложной, но интересной работы, которой большинство из нас посвятило всю свою профессиональную жизнь, — сказала во вступительном слове на открытии конференции главный врач Камчатского онкодиспансера Наталья ЗИГАНШИНА.

— У нас на Камчатке люди не ищут лёгких путей: те, кто пришёл в онкологию, уходят на пенсию именно из этого учреждения. Есть в нашем крае и ещё одна особенность: не каждый регион может похвастаться министром здравоохранения, с которым можно говорить на одном языке обо всех своих проблемах, у которого в приоритете – всегда эту проблему решить. И мы надеемся, что в Камчатском краевом онкодиспансере изменения будут случаться только в большую и лучшую сторону.

— Знаменательно то, что наш край не отстаёт от ведущих онкологических центров страны, мы стараемся идти в ногу со временем, внедрять новые технологии и методики, рады гостям, которые к нам приезжают и делятся своими знаниями, — сказала в приветственном слове министр здравоохранения Камчатки Татьяна ЛЕМЕШКО. — Мы уделяем огромное внимание развитию здравоохранения в регионе, и всё то, что возможно сегодня реализовать на территории края, приобрести, внедрить, привлечь специалистов – мы делаем и достигаем результата. Сегодня у нас показатели смертности по онкологии ниже и общероссийских, и по Дальневосточному федеральному округу. Эта статистика подтверждает правильность направления развития онкологической службы, принятого нами на территории региона. Согласитесь: можно много говорить о достижениях, но цифры – упрямая вещь, и они говорят сами за себя.

Татьяна Владимировна сообщила также, что ежегодно на развитие онкологической службы полуострова краевое министерство выделяет более 100 миллионов рублей, обеспечивает бесплатными лекарственными препаратами всех онкологических больных и третьим приоритетным направлением считает привлечение кадров, их обеспечение и обучение. И подчеркнула, что вклад команды профессионалов онкодиспансера в достижение поставленных правительством новых задач по снижению смертности населения, неоценим.

Открыл цикл лекций кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве, исполнительный директор Ассоциации онкологов России Александр Петровский.

В приветственном слове Александр Валерьевич отметил, что наше государство обратило пристальное внимание на развитие онкологической службы, и это ведёт не только к выделению дополнительного финансирования, но и к повышенной ответственности, требованию от онкологов определённых показателей в цифрах.

— Понятно, что мы и до этого работали максимально хорошо, я вообще с трудом представляю себе врача, который делает своё дело по-другому. Меня всегда удивляет, когда приходит пациент и говорит: «Доктор, а осмотрите меня повнимательней!» Как будто больного можно осмотреть как-то иначе! И всё же нам надо будет засучить рукава. Онкология – это та специальность, где усилия специалистов приводят к существенному изменению судьбы каждого человека. И, соответственно, к изменению популяционных показателей в цифрах в лучшую сторону. Эта конференция — один из маленьких кирпичиков на пути к достижению поставленной цели.


Пока гром не грянул…

После окончания лекции по поводу тактики обследования и хирургического лечения молочной железы – патологии, стоящей на первом месте по распространённости онкологических заболеваний среди женщин — Александр Валерьевич согласился на короткое интервью.

— Доктор, несмотря на прогресс онкологической науки, люди боятся рака и не спешат обращаться к врачу-онкологу, пока ( нередко) уже не становится поздно…

— Этот вопрос очень важен. Действительно, мы живём в стране, где, к сожалению, не развита культура обращения к врачу-специалисту, пока ничего не болит. У нас много пословиц, отражающих наш национальный менталитет на эту тему: пока гром не грянет, пока жареный петух не клюнет… А для онкологов большая беда, если люди приходят с уже появившимися жалобами. Дело в том, что у онкологических заболеваний на ранней стадии практически никаких беспокоящих симптомов нет. И мы нередко вынуждены лечить запущенный недуг с нерадостным результатом. Поэтому и создаётся миф, что рак – это смертельно, раз заболел – значит, умрешь.

На самом деле ситуация далеко не такова, и с каждым годом она меняется в лучшую сторону.

Нам очень хотелось бы, чтобы у любого человека в голове жила мысль: регулярно, пока ничего не болит, приходить в поликлинику и проходить те необходимые обследования, которые входят в стандарт по вашему возрасту. Это приведёт либо к раннему обнаружению рака и успешному его излечению, либо к предотвращению болезни.

Если же болезнь обнаружена на более поздней стадии, мы вынуждены использовать весь арсенал мероприятий, имеющихся у онкологов, куда входит и хирургический компонент, и лучевое лечение, и лекарственная терапия. Да, все эти методы лечения постоянно развиваются. То, что раньше казалось фантастикой, например, 3-D печать органов и тканей на принтере, становится нормой. Если 20 лет назад в арсенале врача-онколога для лечения всех опухолей было меньше полусотни лекарственных препаратов, то сегодня около 50 препаратов регистрируется ежегодно! Шанс есть всегда, и возможность излечения с каждым днём реально увеличивается.

— Насколько камчатские онкологи соответствуют, на Ваш просвещённый взгляд, современным требованиям?

– В Камчатском крае очень хорошее лекарственное обеспечение. Подавляющее число пациентов получает всю необходимую терапию. Да, есть сложности, связанные с отдалённостью и небольшим контингентом населения. Идеология развития онкологической науки в регионах заключается в том, чтобы на высочайшем уровне организовать лечение здесь, а если это невозможно — отправлять пациентов в более крупные и лучше оснащённые центры, сейчас по всей стране идёт большая работа по налаживанию оптимальной системы маршрутизации пациентов.

И мне очень приятно встретить здесь, на краю земли, настоящих энтузиастов и профессионалов своего дела. Администрации Камчатского онкодиспансера удалось создать уникальный коллектив, в котором работают люди интересующиеся, ищущие, совершенствующие свой профессионализм. Знаю, что есть кадровые сложности – мал приток молодых специалистов. Но если они приходят, то остаются в онкологии – это самая динамично развивающаяся область медицины. И работа в Камчатском онкодиспансере, безусловно, поможет реализовать профессиональные амбиции и даст перспективы роста любому молодому врачу.

В перерывах между лекциями удалось встретиться и с профессором, доктором медицинских наук, врачом-онкологом городской клинической больницы им. Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения Москвы Игорем Русаковым. И задать ему вопрос о серьёзности другой онкологической проблемы – рака предстательной железы у мужчин, которых в нашем Камчатском крае традиционно больше, чем женщин.

— В целом по нашей планете каждый шестой мальчик, который сейчас рождается, в течение своей жизни заболеет раком предстательной железы. Это очень серьёзно! Правда, мы в нашей стране на сегодняшний день уступаем западной Европе и Северной Америке, где заболеваемость даже выше западноевропейской. Но всё же сейчас в России идёт небывалый рост заболеваемости раком предстательной железы (РПЖ): 8-9% прироста в год!

— И что же с этим делать?

— РПЖ – это патология, которая при правильном отношении может выявляться достаточно рано, в те сроки, когда лечение максимально эффективно.

Это заболевание имеет ярко выраженный маркер – есть белок, который называется простат-специфический антиген (ПСА), мы можем его определить в крови и, таким образом, заподозрить неладное.

Если каждый мужчина, начиная с 45-летнего возраста, раз в год сдаст анализ на этот тест, то всё будет нормально. Такой несложный приём может изменить ситуацию с ростом РПЖ! Прецеденты были: в США, например, 92-94% больных РПЖ выявляются на 1-2 стадиях. Представляете эти цифры? Если 20 лет назад в США от РПЖ умирало 54 тысячи мужчин в год, то после введения системы тестирования эта цифра сократилась до 24 тысяч!

И мы в России тоже движемся в этом направлении. На Камчатке, конечно, есть свои сложности: низкая плотность и высокая разбросанность населения, разные этнические группы. Но и здесь проблема может быть решена.

— При раннем обнаружении грозной патологии представитель сильного пола может надеяться на сохранение всех своих мужских функций?

— В ряде случаев – да. Мы научились делать операции, которые сохраняют больному сексуальную активность.


Достаточно приключений

А вот мнение молодого специалиста, отработавшего в Камчатском онкологическом диспансере три года, — Яны Гвоздевой. Молодой врач-онколог, оперирующий хирург торакального отделения диспансера также приняла участие в конференции.

Яна Андреевна – хабаровчанка, окончила Дальневосточный медицинский институт. Сразу после интернатуры вышла на контакт с главным врачом Камчатского онкодиспансера и приехала сюда поработать по контракту.

— Насколько комфортно Вам работается в коллективе и как Вы оцениваете перспективы своего профессионального роста?

— Отношение руководства хорошее, очень тёплое, откровенно говоря, меня всё устраивает. Перспективы продвижения в профессиональной сфере здесь гораздо выше, чем на Дальнем Востоке. Там специалистов много, и они не заняты делом настолько, насколько мы здесь. Работы тут больше, разнообразнее опыт, потому что случаи бывают самые различные, и приходится ломать над ними голову, связываться с коллегами из западных регионов, Москвы, Санкт-Петербурга, созывать конференции для того, чтобы обсуждать клинические случаи и общие проблемы онкологической науки. Для молодого специалиста, я уверена, это очень важно! Просто оптимальный вариант работы для меня. Сейчас мне предложили ещё учёбу по ультразвуковой диагностике, это дополнительное обследование, очень удобно и консультировать, и смотреть пациента посредством ультразвука одновременно, не ожидая долгой очереди в перегруженное отделение УЗИ.

— Насколько приемлема для Вас сложнейшая профессия онколога, нет желания сменить медицинскую специализацию?

— Никакого! Онкология охватывает практически все сферы и области человеческого организма, это очень интересно, приходится соотносить онкопатологию с иными различными заболеваниями — и терапевтического, и хирургического, и других профилей. Поэтому приключений достаточно! И меня это устраивает.


На конференции побывала Татьяна БОЕВА

конференция
43

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых