Сергей МАЧИДЛОВСКИЙ: детектив от заслуженного врача

Сергей МАЧИДЛОВСКИЙ: детектив от заслуженного врача

1 сентября – знаменательный день не только у педагогов и школьников. Эту дату ежегодно отмечает и горбольница №1 — в 2018 году ей исполнилось 40 лет. И в неофициальном календаре заслуженного врача России Сергея МАЧИДЛОВСКОГО день этот тоже – красный. Потому что одной из лучших лечебниц края город во многом обязан именно Сергею Владимировичу, без малого 40 лет возглавлявшему прославленную больницу строителей.

В начале сезона отпусков корреспонденту «Камчатского края» удалось встретиться с легендарным врачом, всю свою профессиональную жизнь отдавшим камчатскому здравоохранению. Рассказ доктора оказался настолько интересным, что рука сама потянулась к перу и бумаге…


Медицинский инженер

— Толчком ко всей этой эпопее послужило постановление ЦК КПСС и Совета министров «Об улучшении медицинского обеспечения рабочих строительства и промышленности строительных материалов». Тогда, в начале 1970-х, это было модно: преимущественное медицинское обслуживание работников рыбодобывающей отрасли. Это постановление взяли на вооружение неравнодушные люди: начальник объединения Главкамчатстрой Иосиф Григорьевич Зелинский вместе с заведующим отделом здравоохранения Камчатского облисполкома Николаем Семёновичем Колесниковым. Они и приняли решение об организации поликлиники для работников предприятий строительства, промышленности строительных материалов, их субподрядных организаций и членов их семей. Вот такова была преамбула. А я приобщён был к этому делу практически случайно.

По специальности я хирург, в 1977 году работал главным врачом Тигильской районной больницы, много оперировал и приехал на курсы повышения квалификации, на декадник по хирургии. Тогда Николай Семёнович мне и сказал: «Слушай, строители надумали для себя поликлинику открывать. Возьмёшься?». Я думал недолго. Ведь в районе на главном враче, как говорят, висят все собаки: и туберкулёз, и родовспоможение, и инфекции. Вот я и ответил: «Возьмусь, если есть перспектива дальнейшего развития. А если только поликлиника – не согласен».

Николай Семёнович позвонил Зелинскому, и на следующий день мы поехали к Иосифу Григорьевичу. Тот сказал: «Хорошо! Деньги наши, голова – твоя. Будешь головой отвечать!».

А дальше был почти детектив. Перевели меня из Тигиля в Петропавловск, жена устроилась по специальности, завучем в первую школу. А со мной вышло иначе. Дело в том, что по положению главный врач может назначаться на должность руководителя учреждения не ранее, чем за два месяца до его открытия. А тут ещё ничего нет, только однокомнатная квартира на 4 этаже дома на Пограничной, 18, где было моё рабочее место: стол, стул, телефон да пара общих тетрадей. Работа моя заключалась в перепланировке помещений, освободившихся от Главкамчатстроя, их реконструкции и отделке, подготовке документов. А также — оснащении оборудованием. Вот в этом и оказалась главная особенность. Был в то время так называемый Облснабсбыт. Прихожу туда, а у меня спрашивают: «Простите, а вы кто? Какая поликлиника строителей? Где вы в плане?». Официально-то меня нигде нет! Вот такая канитель была. Так прошло полгода…

Однажды звонит мне Станислав Семёнович Матин, главный инженер – это был невероятной эрудиции, широчайшего кругозора человек! И спрашивает: «Ты чем там питаешься? Зайди!». Я объясняю, что Облздрав – бюджетное учреждение, и платить мне зарплату не имеют права… Короче, оформили меня ребята-строители на должность инженера.

В конечном итоге, несмотря на крайне жёсткие сроки, определённые для ввода в эксплуатацию вновь открываемого лечебно-профилактического учреждения, мы с задачей справились. И ровно через год после того, как я приехал, первого сентября 1978 года, поликлиника №4 объединения «Главкамчатстрой» была открыта. И с оборудованием, и с квартирами докторам. Но, как говорят в рекламе, это ещё не всё.

В 1980 году я уже полностью представил техническое задание на проектирование больнично-поликлинического комплекса, который функционирует в настоящее время. Занимался проектированием наш камчатский институт Гипрорыбпром под руководством Каиса Ибрагимовича Назырова. Эти замечательные люди – Зелинский, Матин, Назыров — спроектировали и построили больнично-поликлинический комплекс: поликлинику на 200 посещений в смену и больницу на 100 коек, предназначенных для строительных рабочих, на принципах взаиморасчётов. Причём со всеми бытовыми удобствами.


С цирком и без

— Идея этого комплекса была ваша?

— Да! И если бы не перестройка девяностых…

И Сергей Владимирович склоняется над эскизом дорогого его сердцу проекта.

— Мы с вами сейчас находимся в поликлинике. Это – стационар, а вот это, смотрите – четыре блока хирургического профиля, на которые есть вся проектно-сметная рабочая документация. К сожалению, его уже не будет — перестройка помешала. Нам не хватило пяти «застойных» лет.

Главный архитектор проекта — Валерий Степанович Кулигин,кстати, «Дом советов» на Театральной площади и Центробанк — тоже его проекты. Мы работали вместе. У меня первые полдня работа была в поликлинике, вторые – в проектном институте. Помню, была у нас проблема с тёплым переходом и утепленной верандой. Однажды звонит мне Валерий Степанович и говорит: «Слушай, нашёл решение: есть шарнирное соединение между двумя зданиями!». А это – индивидуальный проект, его нужно было согласовывать и утверждать в Минвостокстрое в Москве. Это был цирк!

Мы сделали в проекте каждую палату – со всеми бытовыми удобствами. При том, что в те времена по нормам СанПиНа было одно «очко», извините за выражение, на 30 коек. А мы предусмотрели в каждой палате душ, умывальник и унитаз.

И вот я поехал в Москву уже после того, как мы всё сделали. Как сейчас помню, начальник главного управления ахнул: «Вы что, это откуда, как, на какое количество населения?». Но я добился выхода на министра здравоохранения Российской Федерации – тогда был такой Сергеев, большой умница. Разговор был буквально полторы минуты. Я объяснил, что строители за свой счёт, не взяв из бюджета ни единой копейки, построили поликлинику и больницу. Ни в обслуживании, ни в оборудовании, ни в кадровых вопросах бюджетные деньги не расходуются, всё – за счёт структуры строительных организаций. Министр спрашивает: «Что от меня нужно?». «Согласование!». «Давай сюда!». И подписал сразу.

Был ещё один интересный момент. Однажды, когда поликлиника была уже закончена, а в стационаре велись отделочные работы, в больнице появились какие-то посторонние люди и стали вешать таблички на кабинеты. Я спрашиваю: — Алё, господа, вас кто сюда пустил?

— А вот здесь будет женская консультация! – отвечают.

Оказалось, нужно было на время ремонта родильного дома куда-то деть будущих мамочек, а у нас — палаты со всеми удобствами… Один из штрихов того времени: партия сказала – надо, значит, отвечаем — есть!

Потом в газете «Правда» на первой полосе появилась статья о тяжёлой ситуации в родовспоможении с таким лейтмотивом: отобрать, передать! Обком партии собрал заседание. Но возмутились руководители строительных организаций. Они же члены обкома – тот же Зелинский, Анатолий Иванович Таранец. За наш коллектив, уже завоевавший репутацию, заступились. Звонит мне Таранец и говорит: «Едет руководство обкома, что будем говорить?». Я отвечаю: «Нужно для города? Не вопрос, мы участвуем во всех общих социальных проблемах. Но учтите и наши интересы!». Мне даже давали понять, что я могу остаться без места. Но я не сдал позиций, сказал: без работы не останусь!

И всё решилось: строители были очень мощной силой, они ведь весь город строили! Имели право на свой больничный комплекс. В общем, пустили мы роддом на два года, и мамочки чувствовали себя прекрасно: шутка ли, в каждой палате – отдельный душ и унитаз! А больница УВД развернула для нас стационарную помощь на несколько коек. Кабинет главного врача был тогда в кабинете Зелинского.

Хочу ещё раз отметить такой факт: именно объединение Главкамчатстрой полностью оборудовало лечебные корпуса. А сам больничный комплекс состоялся благодаря таким людям, как Иосиф Григорьевич Зелинский, Николай Семёнович Колесников, Каис Ибрагимович Назыров, Станислав Семёнович Матин, Виктор Спиридонович Яни.


Отдали, но не продали

— И всё же, что, кроме перестройки, помешало осуществлению Вашей заветной мечты?

— До 2015 года земельный участок за больничным корпусом, который идёт в сопку, решением городского совета был закреплён за нашим лечебным учреждением для перспективы развития больницы. А потом состоялся градостроительный совет под председательством Владислава Скворцова. Вопрос стоял так: оставить земельный участок за лечебным учреждением для перспективы развития или отдать его под застройку частными коттеджами. Мы объяснили, что с учётом географического расположения комплекса он будет одинаково близко от всех районов города – СРВ, Сероглазки, 10 километра, и здесь получится замечательная больница скорой помощи Петропавловска-Камчатского. То есть в ней разместятся травматология, хирургия, акушерство и гинекология, и так далее. И решение совета состоялось в нашу пользу. Но! Земельный участок, с одной стороны, за нами оставили, а с другой – продали.

— Как так?

— Три года назад на нашей земле появился работающий экскаватор, и нам объяснили: этот участок куплен под коттеджную застройку. Я стал выяснять, в чём дело. Оказалось, протокола заседания того градостроительного совета просто нет – утерян. Вот и весь сказ.

Жаль! Такое место замечательное для краевой больницы здесь, в центре: есть все коммуникации, все сети, ничего заново строить не надо. Ведь 95% контингента краевой больницы – это жители города, и для них трудно представить расположение удобней! Конечно, вся проектная документация у меня хранится до сих пор: четыре блока хирургического профиля на 240 коек плюс ургенто-операционный блок.

И заслуженный врач вновь склоняется над схемой комплекса своей мечты…

Отдельной строкой — о тех людях, кто формировал имидж учреждения своими знаниями, опытом, навыками. Это Виктор Васильевич Кулаков, врач-терапевт, Наталья Георгиевна Парамонова, невропатолог, заслуженный врача России. Юсуп Магомедович Будаев, возглавляющий стоматологическую службу, с одной записью в трудовой книжке, сделанной 40 лет назад, как и у его жены, заведующей женской консультацией, отличника здравоохранения Хадижат Камаловны. Отличники здравоохранения Елизавета Мироновна Марар много лет заведовала лабораторией, Елена Николаевна Сорокина заведовала терапевтическим отделением, сейчас она — главврач кардиодиспансера. Александр Дмитриевич Морозов, лор-врач, заслуженный работник здравоохранения, сейчас на пенсии. Вера Михайловна Гальцева, зам главного врача по клинико-экспертной работе, Нина Владимировна Скуйбеда, акушер-гинеколог, Марина Геннадьевна Велицкая, заведующая неврологическим отделением, Елена Павловна Чуян, заведующая терапевтическим отделением поликлиники. В этой же когорте — участковые терапевты Елена Юрьевна Негруль и Галина Фёдоровна Качан.


Татьяна БОЕВА


СПРАВКА

Сергей Владимирович МАЧИДЛОВСКИЙ – отличник здравоохранения, заслуженный врач России, председатель Камчатской медицинской ассоциации, почётный гражданин Петропавловска-Камчатского. Стаж врачебной работы — 56 лет, из них 40 – в должности главного врача горбольницы №1. В настоящее время – заведующий поликлиникой городской больницы №1 Петропавловска-Камчатского.

Имя Сергея Владимировича Мачидловского занесено в четвёртое издание энциклопедии «Лучшие люди России».

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