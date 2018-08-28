В крае откроется ресурсный центр для инвалидов

Ресурсный центр по типу «одного окна» для инвалидов позволит сделать получение услуг удобнее и сократить время на получение информации для людей с инвалидностью. Данный социальный проект предложен к реализации Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда края.

Наиболее приемлемым вариантом размещения ресурсного центра выбрана площадка главного бюро медико-социальной экспертизы по Камчатскому краю, расположенного в краевом центре по адресу: пр. Рыбаков, д. 27/1.

«Организации, принимающие участие в предоставлении мер поддержки, реабилитационных и социальных услуг данной категории граждан, единодушно выразили заинтересованность в создании единого ресурсного центра по типу «единого окна». Закуплено необходимое оборудование, участниками центра подписаны соглашения о взаимодействии, планируемая дата открытия Ресурсного центра – 30 августа этого года», – рассказали в министерстве.

На сегодняшний день в крае зарегистрировано 14 663 инвалида, в том числе 1 228 детей-инвалидов. В центре они смогут получать консультативную и информационную помощь по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости населения, санаторно-курортного лечения и социального обслуживания.

Участниками ресурсного центра станут: отделение Пенсионного фонда по Камчатскому краю, отделение ФСС по Камчатскому краю, Центр занятости населения, Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг, Камчатское юридическое бюро, пункт проката средств реабилитации Камчатского специального дома ветеранов, протезно-ортопедическое предприятие ООО «Протект».

В дальнейшем оперативная рабочая группа при министерстве социального развития и труда края будет создана для координации деятельности и последующего мониторинга реализации проекта.