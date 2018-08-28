Проект «НОВАТЭК»: председатель Правительства РФ дал поручения

Сформированы поручения по итогам совещания «О мерах государственной поддержки инвестиционному проекту ПАО «НОВАТЭК», которое провел Дмитрий МЕДВЕДЕВ

До 10 сентября Минтранс и Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями должны проработать вопрос об осуществлении перевозок сжиженного природного газа и газового конденсата в каботаже судами, ходящими под флагами иностранных государств. О результатах министерства-исполнители доложат в Правительство РФ.

Даны поручения также Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфину России, Правительству Камчатского края. Они должны до 1 ноября проработать вопрос о газоснабжении Камчатского края с учетом реализации проекта строительства морского терминала по перевалке сжиженного природного газа.

Совещание «О мерах государственной поддержки инвестиционному проекту ПАО «НОВАТЭК» Дмитрий Медведев провел на Камчатке 10 августа.

«Очевидно, что этот проект важен в целом для развития экономики Дальнего Востока, для укрепления позиций нашей страны на рынках АТР. Его успешная реализация в значительной степени связана и с поддержкой со стороны государства. Прежде всего, речь идет о создании объектов инженерной и портовой инфраструктуры, в том числе об углублении дна и сооружении системы защиты от цунами. Также есть предложение включить в границу нашего ТОР «Камчатка» комплекс и прилегающую акваторию. Для этого, правда, потребуется внести поправки в действующее законодательство о такого рода территориях», – сказал Председатель Правительства РФ в ходе совещания.

Также он отметил, что создание комплекса по перевалке сжиженного природного газа на Камчатке позволит утроить объемы перевозок по Северному морскому пути, улучшить логистику стратегических объектов, которые построены в России: «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ-2». Морской комплекс должен принимать танкеры ледового класса, которые транспортируют газ по Северному морскому пути из Сабетты в Обской губе, и перегружать на обычные газовозы для доставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это, безусловно, значимый для Камчатского края проект. И очень важно, что решение о поддержке строительства этого терминала принято Председателем Правительства России. Площадка федеральная, для обеспечения ее инфраструктурой потребуются немалые средства. Как только мы получим технико-экономическое обоснование от инвестора, будет составлена «дорожная карта», появится понимание, какие этапы совместной работы нам предстоит пройти, сколько и куда необходимо направить сил», – сказал губернатор края Владимир Илюхин.