«Мир детства» на Северо-Востоке

Новый детский сад на 260 мест открылся в Петропавловске-Камчатском в микрорайоне Северо-Восток на улице Ларина.

Здание состоит из пяти блоков, соединенных переходной галереей. В одном из помещений предусмотрен бассейн, а также музыкальный и спортивный залы. Детсад оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды.

В церемонии открытия «Мира детства» приняли участие заместитель председателя правительства края Владимир Пригорнев, министр образования и молодежной политики региона Виктория Сивак, глава администрации Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко и семьи, чьи дети первыми будут ходить в современный детский сад.

В этом году дошкольное учреждение примет четыре группы ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет.

«Одним из главных приоритетов губернатор края определил строительство социальных объектов, среди которых важное место занимают детские сады. Сегодня в крае нет очереди для детей от 3 до 7 лет. Теперь предстоит решение не менее важной задачи – обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. А потому мы продолжаем строить сады в разных районах края», – сказал Владимир Пригорнев.

Он добавил, что в этом году Камчатка стала участником федерального проекта, который также направлен на развитие системы дошкольного образования и обеспечение местами в детских садах. На эти цели край дополнительно получит более 370 миллионов рублей.

Напомним, за последние 7 лет на Камчатке построены 6 дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно принять свыше 1 000 малышей. Благодаря этому в 2016 году в крае удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады для ребят в возрасте 3–7 лет. В ближайшее время планируется возведение еще одного учреждения на 150 мест в Карагинском районе. Ведется работа над проектом строительства детского сада в селе Соболево.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края