Дальневосточный день поля

Дальневосточный день поля

В Уссурийске Приморского края прошел форум «Дальневосточный день поля – 2018».Мероприятия Дня поля проведены на площадке Приморского НИИСХ в поселке Тимирязевском, выставка разместилась на площади 200 гектаров.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, в этом году традиционный приморский аграрный форум повысил свой статус и стал дальневосточным. В нем приняли участие около 450 представителей из регионов ДФО и стран АТР – Китая, Кореи, Японии. Мероприятия форума посетил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Кучеренко.

«Это крупнейшая на Дальнем Востоке выставка – демонстрация передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, например, фотосепаратор, который очищает зерно прямо в поле. Также были представлены инновационные методы землепользования и фитосанитарной защиты растений, агрономы продемонстрировали чеки с рисом, участки, засеянные гибридными сортами кукурузы, сои, однолетних трав. Не осталось без внимания и животноводство: были представлены племенные животные, оборудование, корма и добавки», – сказал Александр Кучеренко.

В рамках деловой программы были организованы совещания и круглые столы на темы развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке России.

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