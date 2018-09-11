Владимир ПУТИН: Меньше бюрократии, стройка предстоит большая

Заседание прошло под руководством Президента России Владимира ПУТИНА. В нем приняли участие вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов Дальнего Востока.

В своем приветственном слове Президент страны обозначил ключевые темы обсуждения: демография, миграционная обстановка, средняя продолжительность жизни дальневосточников, транспортная доступность и социальная сфера. Для развития последней в макрорегионе созданы центры экономического роста.

«На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их надо вложить с предельной эффективностью, чтобы заработали новые школы и больницы, культурные и спортивные объекты. Стройка предстоит большая, и здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи», – сказал Владимир Путин.

В ходе заседания президиума Госсовета были озвучены решения, которые напрямую позволят повысить транспортную доступность Камчатского края.

«Минтранс, Минэконом и Минфин РФ подтвердили, что средства, необходимые для строительства двух судов для нужд Камчатского края, будут выделены. Строительство одного из них должно начаться в следующем году, второго – в 2020 году», – сказал губернатор Владимир Илюхин.

Напомним, одно из судов предназначено для связи Камчатки с Командорскими островами, другое – с портами Дальнего Востока.

Владимир Илюхин добавил, что на заседании были озвучены проблемы, общие для всех субъектов федерального округа.

В ходе доклада министр строительства и ЖКХ страны озвучил еще одно важное решение: с 1 января 2019 года для каждого из субъектов будет действовать свой расчет стоимости квадратного метра. Владимир Путин поручил ускорить этот процесс для регионов Дальнего Востока.