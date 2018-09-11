Владимир ПУТИН: Меньше бюрократии, стройка предстоит большая

Владимир ПУТИН: Меньше бюрократии, стройка предстоит большая

Заседание прошло под руководством Президента России Владимира ПУТИНА. В нем приняли участие вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы регионов Дальнего Востока.

В своем приветственном слове Президент страны обозначил ключевые темы обсуждения: демография, миграционная обстановка, средняя продолжительность жизни дальневосточников, транспортная доступность и социальная сфера. Для развития последней в макрорегионе созданы центры экономического роста.

«На реализацию планов социального развития в таких центрах до 2020 года выделяется свыше 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. Их надо вложить с предельной эффективностью, чтобы заработали новые школы и больницы, культурные и спортивные объекты. Стройка предстоит большая, и здесь важно максимально дебюрократизировать административные процедуры, создать стимулы для работы компаний, способных решать ответственные государственные задачи», – сказал Владимир Путин.

В ходе заседания президиума Госсовета были озвучены решения, которые напрямую позволят повысить транспортную доступность Камчатского края.

«Минтранс, Минэконом и Минфин РФ подтвердили, что средства, необходимые для строительства двух судов для нужд Камчатского края, будут выделены. Строительство одного из них должно начаться в следующем году, второго – в 2020 году», – сказал губернатор Владимир Илюхин.

Напомним, одно из судов предназначено для связи Камчатки с Командорскими островами, другое – с портами Дальнего Востока.

Владимир Илюхин добавил, что на заседании были озвучены проблемы, общие для всех субъектов федерального округа.

В ходе доклада министр строительства и ЖКХ страны озвучил еще одно важное решение: с 1 января 2019 года для каждого из субъектов будет действовать свой расчет стоимости квадратного метра. Владимир Путин поручил ускорить этот процесс для регионов Дальнего Востока.

госсовет
81

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых