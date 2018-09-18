Чистая вода – пока в проекте

В Петропавловске-Камчатском прошла XI Межрегиональная конференция водоканалов России, участниками которой стали более ста сотрудников водоканалов из 33 регионов страны.

Конференция была организована Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения (РАВВ) при поддержке правительства Камчатского края. В ее работе приняли участие заместитель председателя правительства края Тимофей Смирнов и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимир Тихонович.

Одной из главных тем конференции стал национальный проект «Экология», разработанный Правительством РФ. Программа состоит из нескольких проектов, один из которых – «Чистая вода». На этот проект из федерального бюджета планируется выделить порядка 147 миллиардов рублей, будет определен лимит для каждого региона, исходя из его численности. Главная цель проекта – повысить качество воды для потребителей. Предполагается обеспечить качественной питьевой водой 99 процентов населения страны к 2024 году.

«Камчатский край планирует участвовать в программе «Чистая вода», за счет софинансирования строить и реконструировать сети водоснабжения. Запланировано строительство Быстринского водозабора: обустройство месторождения, укладка магистрали для подключения потребителей к хорошему, высококачественному источнику водоснабжения. В рамках схемы водоотведения Петропавловска-Камчатского, Елизовского района запланирована реконструкция существующих систем водоотведения, в том числе строительство ряда очистных сооружений там, где сегодня существуют глубоководные выпуски сточных вод», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович.

Также участники конференции обсудили пути реализации новых законодательных инициатив по улучшению экологического состояния водных ресурсов. Есть планы провести масштабную модернизацию инфраструктуры водоканалов путем внедрения новых технологий очистки сточных вод и автоматизированного контроля сбросов в водоемы. Большая часть очистных сооружений страны будет реконструирована в связи с переходом на новую систему нормирования сбросов.