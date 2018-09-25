Школе № 40 Петропавловска вернули спортзал

Школе № 40 Петропавловска вернули спортзал

Краевые депутаты Татьяна ТКАЧЕНКО и Андрей СТУКОВ осмотрели новый спортивный зал в школе № 40, который открылся после капитального ремонта в этом учебном году.

Не так давно здесь находилось оборудование «Ростелекома», а сегодня в прекрасно отремонтированном спортзале занимаются ученики 16 классов начальной школы.

Три года назад инициативу директора школы № 40 Елены Дудиной по переоборудованию этого помещения поддержали депутаты Законодательного Собрания края Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков. Народные избранники учли мнение жителей 8-го избирательного округа о недопустимости второй смены в школе и о создании достойных условий для занятий физкультурой. Содействие в решении проблемы учебному заведению оказали краевые и городские власти.

«В течение трех лет правительство края, администрация Петропавловска-Камчатского, депутаты Законодательного Собрания проводили работу с «Ростелекомом», чтобы было освобождено это помещение площадью 140 кв. метров, которое эта организация занимала изначально, с момента постройки школы. Руководством школы принято решение вернуть спортивный зал ученикам начальной школы. В этом году были выделены бюджетные средства для ремонта помещения, и получился хороший современный спортзал, который осталось только дооснастить оборудованием. Дети довольны, и это главное!» – сказал Андрей Стуков.

Директор школы № 40 Елена Дудина поблагодарила всех, кто помог вернуть спортзал детям: «С помощью городской администрации, депутатов Заксобрания Татьяны Ткаченко и Андрея Стукова была проведена очень большая работа по договоренности о перемещении оборудования и выделении средств на ремонт. Перед началом ремонта это помещение представляло очень печальное зрелище: не было отопления, водоснабжения. Зал не ремонтировался в течение 30 лет».

В ходе ремонта была проведена перепланировка помещения: теперь здесь есть раздевалки, оборудованные душевыми и санузлами, помещение для хранения инвентаря, а также инвентарная для спортивного оборудования. Кроме того,в спортзале установили вентиляционную систему, снабженную устройством для подогрева воздуха, чтобы в холодное время года зал можно было дополнительно прогревать.

«Сейчас в этом зале занимаются 16 классов начальной школы. Имеется также договоренность со спортивными школами, и в свободное от уроков время здесь проводятся бесплатные занятия по самбо и художественной гимнастике», – добавила Елена Дудина.

21

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых