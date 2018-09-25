Школе № 40 Петропавловска вернули спортзал

Краевые депутаты Татьяна ТКАЧЕНКО и Андрей СТУКОВ осмотрели новый спортивный зал в школе № 40, который открылся после капитального ремонта в этом учебном году.

Не так давно здесь находилось оборудование «Ростелекома», а сегодня в прекрасно отремонтированном спортзале занимаются ученики 16 классов начальной школы.

Три года назад инициативу директора школы № 40 Елены Дудиной по переоборудованию этого помещения поддержали депутаты Законодательного Собрания края Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков. Народные избранники учли мнение жителей 8-го избирательного округа о недопустимости второй смены в школе и о создании достойных условий для занятий физкультурой. Содействие в решении проблемы учебному заведению оказали краевые и городские власти.

«В течение трех лет правительство края, администрация Петропавловска-Камчатского, депутаты Законодательного Собрания проводили работу с «Ростелекомом», чтобы было освобождено это помещение площадью 140 кв. метров, которое эта организация занимала изначально, с момента постройки школы. Руководством школы принято решение вернуть спортивный зал ученикам начальной школы. В этом году были выделены бюджетные средства для ремонта помещения, и получился хороший современный спортзал, который осталось только дооснастить оборудованием. Дети довольны, и это главное!» – сказал Андрей Стуков.

Директор школы № 40 Елена Дудина поблагодарила всех, кто помог вернуть спортзал детям: «С помощью городской администрации, депутатов Заксобрания Татьяны Ткаченко и Андрея Стукова была проведена очень большая работа по договоренности о перемещении оборудования и выделении средств на ремонт. Перед началом ремонта это помещение представляло очень печальное зрелище: не было отопления, водоснабжения. Зал не ремонтировался в течение 30 лет».

В ходе ремонта была проведена перепланировка помещения: теперь здесь есть раздевалки, оборудованные душевыми и санузлами, помещение для хранения инвентаря, а также инвентарная для спортивного оборудования. Кроме того,в спортзале установили вентиляционную систему, снабженную устройством для подогрева воздуха, чтобы в холодное время года зал можно было дополнительно прогревать.

«Сейчас в этом зале занимаются 16 классов начальной школы. Имеется также договоренность со спортивными школами, и в свободное от уроков время здесь проводятся бесплатные занятия по самбо и художественной гимнастике», – добавила Елена Дудина.