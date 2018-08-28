Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский купил грузовой терминал

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский купил грузовой терминал

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово, входит в холдинг «Аэропорты регионов») подписал соглашение о приобретении ООО «Петропавловск-Камчатский авиационный грузовой терминал», которое обеспечивает почтово-грузовые перевозки в главном аэропорту региона.

Грузовой терминал пропускной способностью 175 тонн в сутки обслуживает все типы самолетов, допущенные к приему в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Производственные площади составляют 3 380 кв. метров, складские помещения – 1 924 кв. метров. Терминал оборудован современными средствами перронной и складской механизации, необходимой для обслуживания груза и почты.

Напомним, что в 2017 году холдинг «Аэропорты регионов» был признан победителем инвестиционного конкурса на право модернизации международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Проект модернизации авиагавани предусматривает строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.

38

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Регион События Подробности Власть Коммуналка Земляки Ситуация Детский мир Культура Память Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых