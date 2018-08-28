Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский купил грузовой терминал

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово, входит в холдинг «Аэропорты регионов») подписал соглашение о приобретении ООО «Петропавловск-Камчатский авиационный грузовой терминал», которое обеспечивает почтово-грузовые перевозки в главном аэропорту региона.

Грузовой терминал пропускной способностью 175 тонн в сутки обслуживает все типы самолетов, допущенные к приему в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Производственные площади составляют 3 380 кв. метров, складские помещения – 1 924 кв. метров. Терминал оборудован современными средствами перронной и складской механизации, необходимой для обслуживания груза и почты.

Напомним, что в 2017 году холдинг «Аэропорты регионов» был признан победителем инвестиционного конкурса на право модернизации международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Проект модернизации авиагавани предусматривает строительство четырехэтажного пассажирского терминала внутренних и международных рейсов площадью более 40 тысяч квадратных метров, оснащенного, на первом этапе, четырьмя телескопическими трапами. В состав аэровокзального комплекса войдут также гостиница и деловой центр.